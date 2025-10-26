Η ελληνική και γαλλική καινοτομία και η σύνδεση με την ελληνική αγορά στο επίκεντρο εκδήλωσης του La French Tech Athens
Στη συζήτηση, την οποία συντόνισε ο Σύμβουλος Εξωτερικού Εμπορίου της Γαλλικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κατσακιώρης, αναπτυχθηκαν οι κρίσιμες διαστάσεις της ενεργειακής μετάβασης: η στρατηγική, η οικονομική και η κοινωνική
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22/10 η εκδήλωση «Η Έξυπνη Ενεργειακή Οικονομία: Μετατρέποντας την Καινοτομία σε Αντίκτυπο» (The Intelligent Energy Economy: Turning Innovation into Impact), που συνδιοργανώθηκε από τη La French Tech Athens και το MBA International, ΟΠΑ, με την αιγίδα της γαλλικής πρεσβείας στην Αθήνα.
Στο επίκεντρο της συζήτησης, την οποία συντόνισε ο Κωνσταντίνος Κατσακιώρης, Σύμβουλος Στρατηγικής & Βιώσιμης Ανάπτυξης και Σύμβουλος Εξωτερικού Εμπορίου της Γαλλικής Δημοκρατίας (CCE GRÈCE), βρέθηκαν οι κρίσιμες διαστάσεις της ενεργειακής μετάβασης: η στρατηγική, η οικονομική και η κοινωνική.
Οι Βασικές Διαπιστώσεις των Ομιλητών:
Δρ. Στέλλα Τσάνη (Αναπλ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ): Τόνισε ότι για την Ευρώπη, η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί ένα υπαρξιακό ζήτημα σε τρεις αλληλένδετες διαστάσεις: στρατηγική, οικονομική και κοινωνική. Υπογράμμισε ότι μια «έξυπνη» μετάβαση που περιλαμβάνει στοχευμένες επενδύσεις, ταχύτερη δανειοδότηση και κυκλικές αλυσίδες εφοδιασμού είναι απαραίτητη για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων με την απαιτούμενη κλίμακα και ταχύτητα.
Γεώργιος Εξάρχου (Country Head, HDF Energy): Παρουσίασε τη λύση Renewstable της Hydrogène de France, η οποία χρησιμοποιεί μακροπρόθεσμη αποθήκευση υδρογόνου για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μηδενικών ρύπων 24/7. Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε τη σημασία των made-in-Europe, χρηματοδοτήσιμων τεχνολογιών για την ενίσχυση της βιομηχανικής και ενεργειακής αυτονομίας της ΕΕ σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία.
Adrien Barreau (CEO, Seavium): Εστίασε στην ψηφιοποίηση, δηλώνοντας: "Η ψηφιακή ευφυΐα θα καταστήσει τις υπεράκτιες λειτουργίες καθαρότερες, ταχύτερες και πιο διαφανείς — με αυτόν τον τρόπο επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση στη θάλασσα." Ο κ. Barreau τόνισε τη χαρά του να μοιραστεί αυτό το όραμα με την ελληνική υπεράκτια κοινότητα.
Laura Huguenin (Cosma Tech): Ανέλυσε τον ρόλο των αυτόνομων υποβρύχιων drones και της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στη χαρτογράφηση του βυθού. Η τεχνολογία της Cosma προσφέρει ανοιχτά, ουδέτερα και οικονομικά προσιτά δεδομένα σε παγκόσμια κλίμακα, συμβάλλοντας στην κατανόηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την προστασία κρίσιμων υπεράκτιων υποδομών.
Ο συντονιστής, Κωνσταντίνος Κατσακιώρης, έκλεισε τη συζήτηση υπογραμμίζοντας ότι οι λύσεις για τη βιώσιμη μετάβαση υπάρχουν, αλλά η πρόκληση έγκειται στην επιτάχυνση της υλοποίησης μέσω της σύνδεσης της καινοτόμου Γαλλικής τεχνογνωσίας με την ελληνική αγορά.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Business France Greece στο πλαίσιο των French Offshore Wind Days και με την χορηγία της Εθνικής Ασφαλιστικής.
