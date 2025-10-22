Στουρνάρας: Η ΕΚΤ πέτυχε ομαλή προσγείωση και ανθεκτικότητα για την οικονομία
Το Bloomberg αναφέρεται στη χθεσινή ομιλία του διοικητή της ΤτΕ στο ΕΚΠΑ, κατά την οποία τόνισε ότι οι μειώσεις των επιτοκίων και η συγκράτηση του πληθωρισμού «προωθούν ένα περιβάλλον που ευνοεί τις επενδύσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα»
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πέτυχε μια «ομαλή προσγείωση» επαναφέροντας τον πληθωρισμό στο 2% και διατηρώντας παράλληλα την οικονομική ανθεκτικότητα, δήλωσε ο Γιάννης Στουρνάρας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
«Αυτό το επίτευγμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικοδόμηση της αξιοπιστίας της ΕΚΤ – ένα πολύτιμο πλεονέκτημα – χάρη στο οποίο, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης απότομης αύξησης του πληθωρισμού, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό παρέμειναν πολύ κοντά στο 2%», δήλωσε ο Έλληνας αξιωματούχος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τιμητική εκδήλωση στο ΕΚΠΑ στην Αθήνα.
Οι μειώσεις των επιτοκίων και η συγκράτηση του πληθωρισμού «προωθούν ένα περιβάλλον που ευνοεί τις επενδύσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα», ανέφερε ο διοικητής της ΤτΕ.
Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ είναι ικανοποιημένοι με τον ρυθμό αύξησης των τιμών καταναλωτή και το επίπεδο του κόστους δανεισμού, με την πλειοψηφία να δηλώνει ότι δεν είναι διατεθειμένη να αλλάξει τη νομισματική πολιτική, εκτός εάν υπάρξει σημαντική αναταραχή στις οικονομικές προοπτικές.
Ο κ. Στουρνάρας πιστεύει ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση που θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ευρώπη να ενισχύσει τον ρόλο του ευρώ ως αποθεματικού νομίσματος.
«Η αυξημένη ζήτηση για ευρωπαϊκά χρεόγραφα μπορεί να ενισχύσει τη ρευστότητα και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες της ευρωπαϊκής οικονομίας, υποστηρίζοντας τις παραγωγικές επενδύσεις και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα», δήλωσε.
Ωστόσο, αυτό δεν θα συμβεί αυτόματα και απαιτεί μέτρα όπως «την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, τη δημιουργία μιας πλήρως λειτουργικής ένωσης κεφαλαιαγορών, την άρση όλων των σημαντικών εμποδίων που εξακολουθούν να υφίστανται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και την αύξηση των επενδύσεων στην τεχνολογία, την άμυνα και την πράσινη ανάπτυξη», δήλωσε ο κ. Στουρνάρας.
Πηγή: newmoney.gr
