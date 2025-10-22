Στουρνάρας: Η ΕΚΤ πέτυχε ομαλή προσγείωση και ανθεκτικότητα για την οικονομία

Το Bloomberg αναφέρεται στη χθεσινή ομιλία του διοικητή της ΤτΕ στο ΕΚΠΑ, κατά την οποία τόνισε ότι οι μειώσεις των επιτοκίων και η συγκράτηση του πληθωρισμού «προωθούν ένα περιβάλλον που ευνοεί τις επενδύσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα»