Tελετή προς τιμήν του Γιάννη Στουρνάρα σήμερα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών – Θα του επιδοθεί ειδικός τόμος

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα

Ειδική τελετή επίδοσης τιμητικού τόμου με τίτλο «Μελέτες προς τιμήν του καθηγητή Γιάννη Στουρνάρα» θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Τον ειδικό τιμητικό τόμο στον κ. Γιάννη Στουρνάρα, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ και πρώην υπουργού Οικονομικών, θα επιδώσει ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΤτΕ θα εκφωνήσει λόγο με θέμα «Το Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον και οι προκλήσεις της Ελληνικής Οικονομίας».

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρόγραμμα

Προσφώνηση από τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο.

Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη.

Ομιλία για τη συμβολή του τιμωμένου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών από τον τ. Πρόεδρο του Τμήματος, καθηγητή Στυλιανό Κώτσιο.

Παρουσίαση του επιστημονικού και ευρύτερου έργου του τιμωμένου από την καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Ευαγγελία Παπαπέτρου.

Κλείσιμο
Παρουσίαση του τιμητικού τόμου από τον Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεώργιο Δότση.

Επίδοση του τιμητικού τόμου από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο.

Αντιφώνηση και ομιλία του τιμωμένου, ομότιμου καθηγητή Ιωάννη Στουρνάρα, με τίτλο «Το Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον και οι προκλήσεις της Ελληνικής Οικονομίας»

