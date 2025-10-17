ΙΜΟ: Αναβλήθηκε για έναν χρόνο η συζήτηση για τα νέα μέτρα πράσινης μετάβασης της Ναυτιλίας
Η Σαουδική Αραβία κατέθεσε την πρόταση για αναβολή ενός χρόνου - Υπερψήφισαν 57 κράτη, ενώ καταψήφισαν 49 σε σύνολο 135 κρατών-μελών που είχαν δικαίωμα ψήφου - Ελλάδα και Κύπρος απείχαν διαχωρίζοντας τη θέση τους από τη γραμμής της ΕΕ
Αναβλήθηκε τελικά για έναν χρόνο η συζήτηση για την ψήφιση του NET ZERO Framework του ΙΜΟ, αφού προηγήθηκαν πρωτοφανείς για την ιστορία του Οργανισμού συνεδριάσεις με ένταση και διαφωνίες.
Αυτό σημαίνει ότι όλα πλέον παραμένουν ανοιχτά, αφού πάγωσε η διαδικασία της ολιστικής πράσινης μετάβασης της ναυτιλίας και κατά συνέπεια δεν θα ληφθούν άλλα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, καθυστερώντας την απανθρακοποίηση.
Η Σαουδική Αραβία, μετά τη διακοπή για το μεσημεριανό γεύμα, κατέθεσε επισήμως την πρόταση για αναβολή ενός χρόνου.
Υπερψήφισαν 57 κράτη, ενώ καταψήφισαν 49 σε σύνολο 135 κρατών-μελών που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία. Η Ελλάδα και η Κύπρος απείχαν σπάζοντας ουσιαστικά το ενιαίο μέτωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στο θέμα αυτό. Από την αίθουσα απουσιάσαν 27 κράτη-μέλη.
Η Σαουδική Αραβία με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία ηγήθηκαν στην ουσία του αντι-ΙΜΟ μπλοκ για το συγκεκριμένο θέμα. Εντός της ΕΕ, τα κράτη-μέλη δεν εμφανίζονταν ομοιογενή.
Η Ελλάδα, με τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή βιομηχανία στην Ευρώπη, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις, τονίζοντας ότι θα στηρίξει τα μέτρα μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Παρόμοια, η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών ζήτησε από την κυβέρνηση και τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ να μπλοκάρουν προσωρινά το νέο πλαίσιο «Net-Zero», ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για συναίνεση. Η Μάλτα που είχε, αρχικώς, συνταχθεί με την Ελλάδα και την Κύπρο τελικά ψήφισε κατά της πρότασης αναβολής.
