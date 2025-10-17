ΙΜΟ: Αναβλήθηκε για έναν χρόνο η συζήτηση για τα νέα μέτρα πράσινης μετάβασης της Ναυτιλίας

Η Σαουδική Αραβία κατέθεσε την πρόταση για αναβολή ενός χρόνου - Υπερψήφισαν 57 κράτη, ενώ καταψήφισαν 49 σε σύνολο 135 κρατών-μελών που είχαν δικαίωμα ψήφου - Ελλάδα και Κύπρος απείχαν διαχωρίζοντας τη θέση τους από τη γραμμής της ΕΕ