Γκουίντο Γκριμάλντι: Η Ευρώπη φορολογεί τη ναυτιλία μέχρι ασφυξίας
«Έτσι θα χάσουμε το στοίχημα της πράσινης μετάβασης» επεσήμανε ο πρόεδρος του Ομίλου Grimaldi , μιλώντας στο συνέδριο της ΕΕΝΜΑ με θέμα «Walking into a new era»
Με λόγια αιχμηρά αλλά και με ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον της ναυτιλίας, ο Γκουίντο Γκριμάλντι, πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας και εταιρειών του Grimaldi Group, ανέβηκε στο βήμα του ετήσιου συνεδρίου της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ) στην Αθήνα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα προς τις Βρυξέλλες: “Η ευρωπαϊκή ναυτιλία κινδυνεύει να γίνει θύμα της ίδιας της πράσινης πολιτικής της Ευρώπης” ανέφερε.
Το φετινό συνέδριο, με τίτλο «Walking into a new era», αποτέλεσε βήμα στρατηγικού διαλόγου για το μέλλον της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων, τη βιωσιμότητα και την πράσινη μετάβαση. Στην ομιλία του, ο κ. Γκριμάλντι δεν μάσησε τα λόγια του, εκφράζοντας ανησυχία και απογοήτευση για το ρυθμιστικό βάρος που καλείται να σηκώσει ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός στόλος.
«Το πακέτο Fit for 55 και ειδικά το EU ETS και το FuelEU Maritime απειλούν να υπονομεύσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας», δήλωσε ο Ιταλός εφοπλιστής, σημειώνοντας πως τα νέα κόστη εκπομπών ήδη αλλάζουν τις εμπορικές ισορροπίες.
