Τέλη κυκλοφορίας 2026: Μέχρι τέλος Οκτωβρίου η ανάρτηση, τι ισχύει για τα κλιμακωτά πρόστιμα
Τέλη κυκλοφορίας 2026: Μέχρι τέλος Οκτωβρίου η ανάρτηση, τι ισχύει για τα κλιμακωτά πρόστιμα
Τα νέα ποσά, τα «πράσινα» μπόνους και οι παγίδες των καθυστερήσεων
Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η ανάρτηση των τελών κυκλοφορίας για το 2026 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «MyCar» της ΑΑΔΕ, με μόνη αλλαγή τον τρόπο υπολογισμού των προστίμων σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής.
Η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας παραμένει στις 31 Δεκεμβρίου, χωρίς παρατάσεις.
Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή υπολογίζονται κλιμακωτά: 25% αν πληρωθούν μέσα στον Ιανουάριο, 50% τον Φεβρουάριο και 100% από τον Μάρτιο και μετά. Το ελάχιστο πρόστιμο είναι 30 ευρώ. Για τέλη 100 ευρώ, ο οδηγός πληρώνει 125 ευρώ αν εξοφλήσει τον Ιανουάριο, 150 ευρώ τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.
Πριν προχωρήσουν σε πληρωμή ή δήλωση ακινησίας, οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν τρία βασικά σημεία.
Πρώτον, τα τέλη κάθε έτους επιβαρύνουν τον κάτοχο του οχήματος όπως εμφανίζεται στο μητρώο της ΑΑΔΕ την 1η Ιανουαρίου.
Δεύτερον, σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας εκδίδονται ειδοποιητήρια για όλους τους συνιδιοκτήτες, αλλά η πληρωμή από έναν καλύπτει όλους· αν δεν πληρωθούν, όλοι είναι συνυπόχρεοι για το σύνολο.
Τρίτον, όσοι θέλουν να αποφύγουν τα τέλη, μπορούν να θέσουν το όχημά τους σε ακινησία έως το τέλος του χρόνου, ηλεκτρονικά μέσω του myCAR. Αν όμως δηλώσουν ακινησία και εντοπιστούν να κυκλοφορούν, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, 30.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής και αφαίρεση διπλώματος για τρία χρόνια.
Η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας παραμένει στις 31 Δεκεμβρίου, χωρίς παρατάσεις.
Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή υπολογίζονται κλιμακωτά: 25% αν πληρωθούν μέσα στον Ιανουάριο, 50% τον Φεβρουάριο και 100% από τον Μάρτιο και μετά. Το ελάχιστο πρόστιμο είναι 30 ευρώ. Για τέλη 100 ευρώ, ο οδηγός πληρώνει 125 ευρώ αν εξοφλήσει τον Ιανουάριο, 150 ευρώ τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.
Πριν προχωρήσουν σε πληρωμή ή δήλωση ακινησίας, οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν τρία βασικά σημεία.
Πρώτον, τα τέλη κάθε έτους επιβαρύνουν τον κάτοχο του οχήματος όπως εμφανίζεται στο μητρώο της ΑΑΔΕ την 1η Ιανουαρίου.
Δεύτερον, σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας εκδίδονται ειδοποιητήρια για όλους τους συνιδιοκτήτες, αλλά η πληρωμή από έναν καλύπτει όλους· αν δεν πληρωθούν, όλοι είναι συνυπόχρεοι για το σύνολο.
Τρίτον, όσοι θέλουν να αποφύγουν τα τέλη, μπορούν να θέσουν το όχημά τους σε ακινησία έως το τέλος του χρόνου, ηλεκτρονικά μέσω του myCAR. Αν όμως δηλώσουν ακινησία και εντοπιστούν να κυκλοφορούν, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, 30.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής και αφαίρεση διπλώματος για τρία χρόνια.
Ειδήσεις σήμερα:
Διακήρυξη Τραμπ για τη Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία: «Συμφωνία για τη Γάζα» με στόχο τη σταθερότητα και την ανοικοδόμηση
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η χυλόπιτα, η έγκριση της μητέρας του και η επιθυμία του να τελειώσει την καριέρα του στην Ελλάδα - Δείτε βίντεο
Αγνώριστοι μετά από δύο χρόνια στα χέρια της Χαμάς oι Ισραηλινοί όμηροι που επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους
Διακήρυξη Τραμπ για τη Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία: «Συμφωνία για τη Γάζα» με στόχο τη σταθερότητα και την ανοικοδόμηση
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η χυλόπιτα, η έγκριση της μητέρας του και η επιθυμία του να τελειώσει την καριέρα του στην Ελλάδα - Δείτε βίντεο
Αγνώριστοι μετά από δύο χρόνια στα χέρια της Χαμάς oι Ισραηλινοί όμηροι που επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα