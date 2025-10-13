Χρηματιστήριο Αθηνών: Ολοταχώς προς τις φετινές κορυφές με «όχημα» τα deals σε ΟΠΑΠ και Eurobank
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ολοταχώς προς τις φετινές κορυφές με «όχημα» τα deals σε ΟΠΑΠ και Eurobank
Σε ανοδικό έδαφος διατηρείται η εγχώρια αγορά για πέμπτη μέρα, μειώνοντας την απόσταση από το υψηλό έτους των 2.126 μονάδων - Πάνω από τα 20,5 ευρώ ο ΟΠΑΠ, προς νέο ρεκόρ 16 ετών - Σε υψηλό 10ετίας η Eurobank
«Ανάχωμα» στην αφομοίωση κερδών βάζουν οι αγοραστές στο ελληνικό χρηματιστήριο, διατηρώντας το σε τροχιά ανόδου για πέμπτη συνεχόμενη μέρα. Με αυτό τον τρόπο κλείνει περαιτέρω η «ψαλίδα» από τις φετινές κορυφές. Ξεχωρίζουν ο ΟΠΑΠ και η Eurobank με κέρδη +2% και +1%, αντίστοιχα, οδεύοντας αμφότερες σε νέα πολυετή ρεκόρ στον απόηχο των συμφωνιών που ανακοίνωσαν πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (13/10), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,26% και διαπραγματεύεται στις 2.115,64 μονάδες. Στις 12 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με το υψηλό ημέρας τις 2.116,75 μονάδες και το χαμηλό ημέρας τις 2.104,67 μονάδες. Οι αναταράξεις στη Wall Street λόγω των νέων εξελίξεων στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας έχουν ταρακουνήσει και τις υπόλοιπες αγορές, ενώ η αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα λειτουργούν «πυροσβεστικά» όσον αφορά τη διάθεση των επενδυτών.
Κέρδη άνω του +2% σημειώνει ο ΟΠΑΠ, κινούμενος σε επίπεδα άνω των 20,5 ευρώ, πλησιάζοντας το υψηλό έτους των 20,66 ευρώ μετά το deal «μαμούθ» με την Allwyn. Τα αμέσως επόμενα υψηλότερα επίπεδα εντοπίζονται 16 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στον Ιούνιο του 2009. Άνοδο +1% καταγράφει η Eurobank στον απόηχο της συμφωνίας με την Eurolife, διαπραγματευόμενη πάνω από τα 3,7 ευρώ σε νέο υψηλό 10ετίας (Νοέμβριος 2015).
Πάνω από τις 2.100 μονάδες επέστρεψε η Λεωφόρος Αθηνών την προηγούμενη εβδομάδα, για πρώτη φορά από το τέλος του περασμένου Αυγούστου. Ο Γενικός Δείκτης προέρχεται από 4ήμερο θετικό σερί και τρεις συνεχόμενες εβδομαδιαίες ανόδους, με τα κέρδη εντός του Οκτωβρίου να αγγίζουν το +3,7%. Η φετινή απόδοση ξεπερνά το +43%, ενώ με βάση το κλείσιμο της Παρασκευής (10/10) ο ΓΔ απέχει λιγότερο από -1% από το υψηλό έτους των 2.126 μονάδων. Πρωταγωνιστικό ρόλο συνεχίζουν να έχουν οι τράπεζες, παραμένοντας στο «άρμα» της ανόδου με την διεύρυνση των υψηλών 10ετίας. Σε +91,6% ανέρχεται η απόδοση του κλαδικού δείκτη μέσα στο 2025.
«Πυρετός» από deals στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή, με τη συνένωση ΟΠΑΠ-Allwyn να ξεχωρίζει, καθώς δημιουργείται μία νέα εταιρεία αξίας 16 δισ. ευρώ, καθιστώντας την ως την πολυτιμότερη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εταιρεία θα μετονομαστεί σε «Allwyn» και θα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο φορέα τυχερών παιγνίων παγκοσμίως. Σύμφωνα με τους όρους του deal, ο ΟΠΑΠ θα αλλάξει εμπορική ταυτότητα από το α’ τρίμηνο του 2026.
Παράλληλα, η Eurobank υπέγραψε σχέδιο συμφωνίας με την Fairfax για την απόκτηση της Eurolife FFH έναντι 813 εκατ. ευρώ. Βάσει της συμφωνίας η Eurobank θα αποκτήσει το 80% της δραστηριότητας ζωής της Eurolife. Η Fairfax αποκτά επίσης το 45% της Eurobank Limited στην Κύπρο έναντι 59 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η Ideal Holdings ανακοίνωσε ότι η OHA αύξησε τη συμμετοχή της στο 25% με επένδυση ύψους 41 εκατ. ευρώ.
Τα βλέμματα και στην εν εξελίξει δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΕΧΑΕ, με τον Στεφάν Μπουζνά να δηλώνει σε αποκλειστική του συνέντευξη στο «business stories» ότι «αυτή είναι η ευκαιρία της Ελλάδας να προβάλει τις εταιρείες της στην παγκόσμια σκηνή».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Βιντεοπαιχνίδια και 20 διαμερίσματα γεμάτα κρύσταλλο και μάρμαρο: Η χλιδάτη ζωή του Άσαντ στη Μόσχα υπό την προστασία του Πούτιν
Σε Ισραήλ και Αίγυπτο σήμερα ο Τραμπ για τη Συμφωνία της Γάζας - «Ο πόλεμος τελείωσε» ανακοινώνει από το Air Force One
Το ζεϊμπέκικο και ο χορός αλά Παπαρίζου της Κλέλιας Ανδριολάτου για τα γενέθλιά της - Δείτε βίντεο
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (13/10), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,26% και διαπραγματεύεται στις 2.115,64 μονάδες. Στις 12 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με το υψηλό ημέρας τις 2.116,75 μονάδες και το χαμηλό ημέρας τις 2.104,67 μονάδες. Οι αναταράξεις στη Wall Street λόγω των νέων εξελίξεων στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας έχουν ταρακουνήσει και τις υπόλοιπες αγορές, ενώ η αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα λειτουργούν «πυροσβεστικά» όσον αφορά τη διάθεση των επενδυτών.
Κέρδη άνω του +2% σημειώνει ο ΟΠΑΠ, κινούμενος σε επίπεδα άνω των 20,5 ευρώ, πλησιάζοντας το υψηλό έτους των 20,66 ευρώ μετά το deal «μαμούθ» με την Allwyn. Τα αμέσως επόμενα υψηλότερα επίπεδα εντοπίζονται 16 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στον Ιούνιο του 2009. Άνοδο +1% καταγράφει η Eurobank στον απόηχο της συμφωνίας με την Eurolife, διαπραγματευόμενη πάνω από τα 3,7 ευρώ σε νέο υψηλό 10ετίας (Νοέμβριος 2015).
Πάνω από τις 2.100 μονάδες επέστρεψε η Λεωφόρος Αθηνών την προηγούμενη εβδομάδα, για πρώτη φορά από το τέλος του περασμένου Αυγούστου. Ο Γενικός Δείκτης προέρχεται από 4ήμερο θετικό σερί και τρεις συνεχόμενες εβδομαδιαίες ανόδους, με τα κέρδη εντός του Οκτωβρίου να αγγίζουν το +3,7%. Η φετινή απόδοση ξεπερνά το +43%, ενώ με βάση το κλείσιμο της Παρασκευής (10/10) ο ΓΔ απέχει λιγότερο από -1% από το υψηλό έτους των 2.126 μονάδων. Πρωταγωνιστικό ρόλο συνεχίζουν να έχουν οι τράπεζες, παραμένοντας στο «άρμα» της ανόδου με την διεύρυνση των υψηλών 10ετίας. Σε +91,6% ανέρχεται η απόδοση του κλαδικού δείκτη μέσα στο 2025.
«Πυρετός» από deals στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή, με τη συνένωση ΟΠΑΠ-Allwyn να ξεχωρίζει, καθώς δημιουργείται μία νέα εταιρεία αξίας 16 δισ. ευρώ, καθιστώντας την ως την πολυτιμότερη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εταιρεία θα μετονομαστεί σε «Allwyn» και θα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο φορέα τυχερών παιγνίων παγκοσμίως. Σύμφωνα με τους όρους του deal, ο ΟΠΑΠ θα αλλάξει εμπορική ταυτότητα από το α’ τρίμηνο του 2026.
Παράλληλα, η Eurobank υπέγραψε σχέδιο συμφωνίας με την Fairfax για την απόκτηση της Eurolife FFH έναντι 813 εκατ. ευρώ. Βάσει της συμφωνίας η Eurobank θα αποκτήσει το 80% της δραστηριότητας ζωής της Eurolife. Η Fairfax αποκτά επίσης το 45% της Eurobank Limited στην Κύπρο έναντι 59 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η Ideal Holdings ανακοίνωσε ότι η OHA αύξησε τη συμμετοχή της στο 25% με επένδυση ύψους 41 εκατ. ευρώ.
Τα βλέμματα και στην εν εξελίξει δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΕΧΑΕ, με τον Στεφάν Μπουζνά να δηλώνει σε αποκλειστική του συνέντευξη στο «business stories» ότι «αυτή είναι η ευκαιρία της Ελλάδας να προβάλει τις εταιρείες της στην παγκόσμια σκηνή».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Βιντεοπαιχνίδια και 20 διαμερίσματα γεμάτα κρύσταλλο και μάρμαρο: Η χλιδάτη ζωή του Άσαντ στη Μόσχα υπό την προστασία του Πούτιν
Σε Ισραήλ και Αίγυπτο σήμερα ο Τραμπ για τη Συμφωνία της Γάζας - «Ο πόλεμος τελείωσε» ανακοινώνει από το Air Force One
Το ζεϊμπέκικο και ο χορός αλά Παπαρίζου της Κλέλιας Ανδριολάτου για τα γενέθλιά της - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα