Χρηματιστήριο Αθηνών: Ολοταχώς προς τις φετινές κορυφές με «όχημα» τα deals σε ΟΠΑΠ και Eurobank

Σε ανοδικό έδαφος διατηρείται η εγχώρια αγορά για πέμπτη μέρα, μειώνοντας την απόσταση από το υψηλό έτους των 2.126 μονάδων - Πάνω από τα 20,5 ευρώ ο ΟΠΑΠ, προς νέο ρεκόρ 16 ετών - Σε υψηλό 10ετίας η Eurobank