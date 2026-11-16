Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Έποικος στη Δυτική Όχθη παρέσυρε και τραυμάτισε με το αυτοκίνητό του τουλάχιστον 8 Παλαιστίνιους, βίντεο
Έποικος στη Δυτική Όχθη παρέσυρε και τραυμάτισε με το αυτοκίνητό του τουλάχιστον 8 Παλαιστίνιους, βίντεο
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σοβαρότητα των τραυματισμών ή τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό
Τουλάχιστον οκτώ Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν όταν παρασύρθηκαν από όχημα που οδηγούσε Ισραηλινός έποικος στην πόλη Τούκου, νότια της Βηθλεέμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
Σύμφωνα με τοπικές πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Βηθλεέμ, με οκτώ τουλάχιστον ανθρώπους να τραυματίζονται από το όχημα του Ισραηλινού εποίκου.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σοβαρότητα των τραυματισμών ή τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Δείτε βίντεο
Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί εάν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια, ενώ δεν υπάρχουν στο διαθέσιμο κείμενο πληροφορίες για την αντίδραση των ισραηλινών Αρχών.
Σύμφωνα με τοπικές πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Βηθλεέμ, με οκτώ τουλάχιστον ανθρώπους να τραυματίζονται από το όχημα του Ισραηλινού εποίκου.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σοβαρότητα των τραυματισμών ή τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Δείτε βίντεο
Several Palestinians were injured after an Israeli settler deliberately ran them over with a vehicle in the town of Tuqu', southeast of Bethlehem, in the occupied West https://t.co/7E974JH7RK— gazette (@gazette2026) November 16, 2026
Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί εάν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια, ενώ δεν υπάρχουν στο διαθέσιμο κείμενο πληροφορίες για την αντίδραση των ισραηλινών Αρχών.
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