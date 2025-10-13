Πιερρακάκης: Η συνένωση ΟΠΑΠ – Allwyn αντανακλά τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας

«Η συμφωνία αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα και τις προοπτικές της οικονομίας της», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών