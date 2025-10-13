Πιερρακάκης: Η συνένωση ΟΠΑΠ – Allwyn αντανακλά τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας
Πιερρακάκης: Η συνένωση ΟΠΑΠ – Allwyn αντανακλά τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας
«Η συμφωνία αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα και τις προοπτικές της οικονομίας της», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών
«Εμβληματικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να εξελιχθούν σε διεθνείς πρωταθλητές, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, εξαγορές και επενδύσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα της χώρας», χαρακτήρισε τη συνένωση του ΟΠΑΠ με την Allwyn, ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
Όπως αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών σε δελτίο τύπου, «η συμφωνία αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα και τις προοπτικές της οικονομίας της. Η νέα ενοποιημένη εταιρεία, από τις κορυφαίες σε κεφαλαιοποίηση, θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω το κύρος, την αξιοπιστία και τη διεθνή ακτινοβολία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η συγκυρία αυτή συμπίπτει με την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου από τον οίκο FTSE Russell σε ανεπτυγμένη αγορά, εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η χώρα έχει πλέον γυρίσει σελίδα και μπορεί να πρωταγωνιστήσει στη νέα ευρωπαϊκή οικονομική πραγματικότητα.
Ταυτόχρονα, αντανακλά την επιτυχία των στοχευμένων μεταρρυθμίσεων που έχουμε υλοποιήσει σε πολλούς τομείς. Το ξεκάθαρο και προβλέψιμο νομοθετικό πλαίσιο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, με όρους απόλυτης διαφάνειας, ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της στρατηγικής που εφαρμόζουμε με συνέπεια και τόλμη, προκειμένου να διασφαλίσουμε την συνεχιζόμενη αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Επενδύσεις όπως αυτή, που συνδυάζουν τεχνογνωσία, καινοτομία και κεφάλαια από το εξωτερικό, βρίσκονται στον πυρήνα του νέου αναπτυξιακού μοντέλου που οικοδομούμε. Η Ελλάδα έχει πλέον τη δυναμική να προσελκύει, να στηρίζει και να φιλοξενεί διεθνείς επιχειρηματικούς ομίλους, μετατρέποντας την οικονομική πρόοδο σε ευημερία για την κοινωνία».
