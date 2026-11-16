Pulse: Στο 30% η ΝΔ, στο 16% έπεσε η ΕΛΑΣ - Μπαίνουν... 11 κόμματα στη Βουλή και ο πήχης της αυτοδυναμίας εκτοξεύεται λίγο κάτω από το 40%!

Στην εκτίμηση ψήφου μόλις το 3,5% μένει εκτός Βουλής - Χάνει μία μονάδα η ΕΛΑΣ στην πρόθεση ψήφου και ο ΣΥΡΙΖΑ μετριέται στο 3% στην εκτίμηση ψήφου, όπως και το ΜεΡΑ25 - Στο 4% καταγράφονται Ελπίδα, Φωνή Λογικής και Συμμαχία Ελλήνων - Στάσιμο στο 13% το ΠΑΣΟΚ - Δείτε την παρουσίαση της έρευνας