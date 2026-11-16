Μετά την πρώτη επένδυση των €35 εκατ. στην ICEYE, το HIIF αποκτά -όπως έγραφε από το πρωί το Dark Room - μειοψηφική συμμετοχή στη Data4 Greece, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη του πρώτου data center στο Athens Campus, στην Παιανία - Τι δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης