Το σχέδιο Μαξίμου για την ακτοπλοΐα: Οι παρεμβάσεις που φτάνουν έως τα 92 εκατ. το 2026 – Ο ρόλος της ΑΑΔΕ για τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης