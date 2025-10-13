Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Αυτή είναι η ευκαιρία της Ελλάδας να προβάλει τις εταιρείες της στην παγκόσμια σκηνή
Ο CEO της Euronext σε αποκλειστική συνέντευξή του μιλά για τους λόγους που οδήγησαν τον μεγαλύτερο χρηματιστηριακό όμιλο της Ευρώπης να υποβάλει πρόταση εξαγοράς για το Χρηματιστήριο Αθηνών
Τη δέσμευση να καταστήσει την Ελλάδα κεντρικό σημείο του οράματός της για μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά έχει αναλάβει η Euronext. «Αυτή είναι η ευκαιρία της Ελλάδας να προβάλει τις εταιρείες της στην παγκόσμια σκηνή», δηλώνει χαρακτηριστικά ο CEO της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, σε αποκλειστική συνέντευξή του στο «business stories».
Με την Αθήνα να είναι η φυσική πύλη προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο όμιλος που έχει διαχειριστεί και ενοποιήσει 7 χρηματιστήρια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης βλέπει στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) ως τον ιδανικό εταίρο για να ενταχθεί στο ομοσπονδιακό μοντέλο.
Η πρόταση της Euronext υπόσχεται να προσφέρει στους μετόχους του ATHEX τη δυνατότητα συμμετοχής σε έναν πανευρωπαϊκό όμιλο χρηματιστηρίων, αλλά και να ενισχύσει συνολικά το ελληνικό χρηματοοικονομικό οικοσύστημα. Παράλληλα, το ATHEX πρόκειται να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο για τις αγορές της ΝΑ Ευρώπης προσελκύοντας εταιρείες απ’ όλη την περιοχή για να εισαχθούν στη Euronext στην Αθήνα.
Ακόμη, η τελευταία επισημαίνει ότι η εξυπηρέτηση των τοπικών εκδοτών και συμμετεχόντων θα παραμείνει ελληνική, ενώ η επιτυχία της θα είναι συλλογική. «Μέσω αυτής της συναλλαγής θα δοθεί η ευκαιρία στους μετόχους του ATHEX να γίνουν μέτοχοι της Euronext», διευκρινίζει ο κ. Μπουζνά.
