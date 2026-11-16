Le Figaro: Η Γαλλία στηρίζει το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Le Figaro: Η Γαλλία στηρίζει το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Το κρίσιμο έργο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και τα εμπόδια από τις ελληνοτουρκικές αντιπαραθέσεις – H Figaro αναλύει τον ρόλο των Παρισίων και τα γαλλικά οικονομικά συμφέροντα
«Η ένταση βρίσκεται στο αποκορύφωμά της εδώ και αρκετές ημέρες μεταξύ Αθήνας, Λευκωσίας και Άγκυρας. Οι διπλωμάτες βρίσκονται σε επιφυλακή και οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις».
Αυτό είναι το σκηνικό που περιγράφει η γαλλική εφημερίδα Le Figaro σε εκτενές δημοσίευμά της για το υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και την αυξανόμενη εμπλοκή της Γαλλίας στο έργο. Στο επίκεντρο αυτής της κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται ένα υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο μήκους 1.208 χιλιομέτρων, το οποίο προορίζεται να συνδέσει την Κρήτη με την Κύπρο και το Ισραήλ.
Το έργο, συνολικού κόστους 1,9 δισ. ευρώ, υποστηρίζεται από τις Βρυξέλλες και προωθείται με τη συμμετοχή γαλλικών συμφερόντων, όπως η Nexans, που θα προμηθεύσει τα καλώδια, και το επενδυτικό ταμείο Meridiam, βασικός μέτοχος και κύριος χρηματοδότης. Ωστόσο, παραμένει παγωμένο από το 2024 λόγω των θαλάσσιων διαφορών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Το Παρίσι επιχειρεί να διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή ώστε το στρατηγικής σημασίας αυτό ευρωπαϊκό έργο να μη μετατραπεί σε νέο διπλωματικό επεισόδιο. Από το βράδυ της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, μια ανταλλαγή NAVTEX βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή, μέσω των ναυτιλιακών αναγγελιών που εκδίδονται πριν από τον απόπλου πλοίων.
«Οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες», προειδοποιεί ο Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στην Αθήνα, μιλώντας στη Figaro. Όταν το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου στην Κρήτη το βράδυ της Τρίτης, με σκοπό να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες έρευνες βυθού για την πόντιση του καλωδίου, το πλήρωμά του γνώριζε ότι η αποστολή θα ήταν δύσκολη.
Λίγες ώρες μετά την αναχώρησή του, η Άγκυρα εξέδωσε NAVTEX υποστηρίζοντας ότι οι εργασίες είχαν συντονιστεί με τις τουρκικές αρχές και ότι είχε δοθεί η συγκατάθεσή τους. Η ερμηνεία αυτή αμφισβητήθηκε αμέσως από την Αθήνα και τη Λευκωσία.
Η Ελλάδα εξέδωσε αντι-NAVTEX, χαρακτηρίζοντας την τουρκική NAVTEX άκυρη και χωρίς ισχύ. Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε και η Κύπρος, υπενθυμίζοντας ότι οι εργασίες εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της είχαν εγκριθεί από τις αρμόδιες κυπριακές αρχές.
Πίσω από αυτή τη διαμάχη των NAVTEX κρύβεται ένα ευρύτερο ζήτημα. Σε μια περίοδο που εντείνονται οι περιφερειακοί ανταγωνισμοί για τις θαλάσσιες οριοθετήσεις και τους υδρογονάνθρακες της Ανατολικής Μεσογείου, τίθεται το ερώτημα ποιος έχει το δικαίωμα να εγκρίνει έργα σε αμφισβητούμενες θαλάσσιες περιοχές.
«Για την Άγκυρα, η έκδοση NAVTEX αποτελεί τρόπο να δείξει ότι κανένα έργο δεν μπορεί να προχωρήσει στην περιοχή χωρίς τη δική της έγκριση. Για την Αθήνα και τη Λευκωσία, είναι αδιανόητο να αναγνωρίσουν στην Τουρκία οποιοδήποτε δικαίωμα ελέγχου επί εργασιών που έχουν εγκριθεί από τις δικές τους διοικήσεις», εξηγεί στη γαλλική εφημερίδα Ευρωπαίος διπλωμάτης που υπηρετεί στην Ελλάδα.
Η ελληνική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ αίτημα αδειοδότησης προς την Άγκυρα.
Οι εντάσεις αυτές δεν είναι αμελητέες. Το ενεργειακό διακύβευμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
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Αυτό είναι το σκηνικό που περιγράφει η γαλλική εφημερίδα Le Figaro σε εκτενές δημοσίευμά της για το υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και την αυξανόμενη εμπλοκή της Γαλλίας στο έργο. Στο επίκεντρο αυτής της κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται ένα υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο μήκους 1.208 χιλιομέτρων, το οποίο προορίζεται να συνδέσει την Κρήτη με την Κύπρο και το Ισραήλ.
Το έργο, συνολικού κόστους 1,9 δισ. ευρώ, υποστηρίζεται από τις Βρυξέλλες και προωθείται με τη συμμετοχή γαλλικών συμφερόντων, όπως η Nexans, που θα προμηθεύσει τα καλώδια, και το επενδυτικό ταμείο Meridiam, βασικός μέτοχος και κύριος χρηματοδότης. Ωστόσο, παραμένει παγωμένο από το 2024 λόγω των θαλάσσιων διαφορών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Το Παρίσι επιχειρεί να διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή ώστε το στρατηγικής σημασίας αυτό ευρωπαϊκό έργο να μη μετατραπεί σε νέο διπλωματικό επεισόδιο. Από το βράδυ της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, μια ανταλλαγή NAVTEX βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή, μέσω των ναυτιλιακών αναγγελιών που εκδίδονται πριν από τον απόπλου πλοίων.
«Οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες», προειδοποιεί ο Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στην Αθήνα, μιλώντας στη Figaro. Όταν το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου στην Κρήτη το βράδυ της Τρίτης, με σκοπό να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες έρευνες βυθού για την πόντιση του καλωδίου, το πλήρωμά του γνώριζε ότι η αποστολή θα ήταν δύσκολη.
Λίγες ώρες μετά την αναχώρησή του, η Άγκυρα εξέδωσε NAVTEX υποστηρίζοντας ότι οι εργασίες είχαν συντονιστεί με τις τουρκικές αρχές και ότι είχε δοθεί η συγκατάθεσή τους. Η ερμηνεία αυτή αμφισβητήθηκε αμέσως από την Αθήνα και τη Λευκωσία.
Η Ελλάδα εξέδωσε αντι-NAVTEX, χαρακτηρίζοντας την τουρκική NAVTEX άκυρη και χωρίς ισχύ. Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε και η Κύπρος, υπενθυμίζοντας ότι οι εργασίες εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της είχαν εγκριθεί από τις αρμόδιες κυπριακές αρχές.
Πίσω από αυτή τη διαμάχη των NAVTEX κρύβεται ένα ευρύτερο ζήτημα. Σε μια περίοδο που εντείνονται οι περιφερειακοί ανταγωνισμοί για τις θαλάσσιες οριοθετήσεις και τους υδρογονάνθρακες της Ανατολικής Μεσογείου, τίθεται το ερώτημα ποιος έχει το δικαίωμα να εγκρίνει έργα σε αμφισβητούμενες θαλάσσιες περιοχές.
«Για την Άγκυρα, η έκδοση NAVTEX αποτελεί τρόπο να δείξει ότι κανένα έργο δεν μπορεί να προχωρήσει στην περιοχή χωρίς τη δική της έγκριση. Για την Αθήνα και τη Λευκωσία, είναι αδιανόητο να αναγνωρίσουν στην Τουρκία οποιοδήποτε δικαίωμα ελέγχου επί εργασιών που έχουν εγκριθεί από τις δικές τους διοικήσεις», εξηγεί στη γαλλική εφημερίδα Ευρωπαίος διπλωμάτης που υπηρετεί στην Ελλάδα.
Η ελληνική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ αίτημα αδειοδότησης προς την Άγκυρα.
Οι εντάσεις αυτές δεν είναι αμελητέες. Το ενεργειακό διακύβευμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
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