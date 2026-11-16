Το κρίσιμο έργο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και τα εμπόδια από τις ελληνοτουρκικές αντιπαραθέσεις – H Figaro αναλύει τον ρόλο των Παρισίων και τα γαλλικά οικονομικά συμφέροντα