Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Πληρωμή πριν την 28η Οκτωβρίου για τις συντάξεις Νοεμβρίου, πότε θα δείτε τα χρήματα στους λογαριασμούς σας