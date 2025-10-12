ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Πληρωμή πριν την 28η Οκτωβρίου για τις συντάξεις Νοεμβρίου, πότε θα δείτε τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

UPD:
Νωρίτερα θα πιστωθούν στα ΑΤΜ οι συντάξεις Νοεμβρίου 2025, καθώς η αργία της 28ης Οκτωβρίου μεταφέρει τις πληρωμές των Ταμείων για τους περισσότερους συνταξιούχους.

Επισήμως, 

Οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι των ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ πληρώνονται τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 τη Δευτέρα (27/10). Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα στο ΑΤΜ μπαίνουν τρεις ημέρες νωρίτερα, την Παρασκευή (24/10), μετά τις 17:00 το απόγευμα.

Οι επόμενες πληρωμές είναι την Τετάρτη (29/10), με τον e-ΕΦΚΑ να καταβάλλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 στους μισθωτούς συνταξιούχους των τέως ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μεταξύ άλλων.

Λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, τα ποσά θα φανούν νωρίτερα στα ΑΤΜ των τραπεζών. (24 Οκτωβρίου για όσους πληρώνονται στις 27 και 27 Οκτωβρίου για όσους πληρώνονται στις 29).

UPD:

