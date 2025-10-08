Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Οι δικαιούχοι που θα πληρωθούν πριν από την τελευταία εβδομάδα του Οκτώβρη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Νοεμβρίου Πληρωμές

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Οι δικαιούχοι που θα πληρωθούν πριν από την τελευταία εβδομάδα του Οκτώβρη

Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025

Οι δικαιούχοι που θα πληρωθούν τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 πριν από την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου είναι οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές;


Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, μετά τις 17:00 το απόγευμα, αφού τότε θα είναι τα χρήματα διαθέσιμα για τους συνταξιούχους (Μισθωτοί και μη μισθωτοί).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι συντάξεις Νοεμβρίου θα αρχίσουν να πληρώνονται:

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα.


Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 θα πληρωθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των Μισθωτών (ΙΚΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, Δημόσιο κ.ά.).

Όπως συμβαίνει συνήθως, τα ποσά θα είναι διαθέσιμα μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

