Χρυσός: Στιγμή – ορόσημο με υπέρβαση των $4.000 – Oι αιτίες του ράλι από τις αρχές του έτους
Οι κεντρικές τράπεζες υπήρξαν βασικός μοχλός της ανόδου του χρυσού μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, τάση που κορυφώθηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και το πάγωμα των ρωσικών συναλλαγματικών αποθεμάτων το 2022
Ιστορική στιγμή για την τιμή του χρυσού, που ξεπέρασε για πρώτη φορά τα $4.000 δολάρια, τροφοδοτούμενος από το αμερικανικό shutdown, καθώς οι ανησυχίες για την οικονομία των ΗΠΑ πρόσθεσαν νέα δυναμική σε μια ήδη ισχυρή άνοδο.
Πρόκειται για ένα ορόσημο για το χρυσό, που πριν από δύο χρόνια διαπραγματευόταν κάτω από τα 2.000 δολάρια, με αποδόσεις που τώρα ξεπερνούν αυτές των μετοχών. Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο άνω του 50% φέτος, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με το παγκόσμιο εμπόριο, την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και τη δημοσιονομική σταθερότητα των ΗΠΑ.
Οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις έχουν επίσης ενισχύσει τη ζήτηση για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία φέτος, ενώ οι κεντρικές τράπεζες συνέχισαν να αγοράζουν το πολύτιμο μέταλλο με αυξημένο ρυθμό.
Όπως επισημαίνει το Bloomberg, οι επενδυτές αναζητούν προστασία από πιθανές διαταραχές της αγοράς μετά το αδιέξοδο χρηματοδότησης της κυβέρνησης στην Ουάσιγκτον. Η έναρξη του κύκλου νομισματικής χαλάρωσης της Fed έχει επίσης αποτελέσει «ευλογία» για το χρυσό, ο οποίος δεν αποδίδει τόκους. Οι επενδυτές ανταποκρίθηκαν συσσωρεύοντας κεφάλαια σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, με τα ETF που υποστηρίζονται από τον χρυσό να σημειώνουν τη μεγαλύτερη μηνιαία εισροή κεφαλαίων εδώ και περισσότερο από τρία χρόνια τον Σεπτέμβριο.
Ο χρυσός ανέβηκε κατά 0,7% στα 4.010,84 δολάρια την ουγγιά νωρίτερα σήμερα και διαπραγματευόταν στα 4.009,75 δολάρια στις 10:56 π.μ. στη Σιγκαπούρη.
Οι αυξήσεις στην τιμή του χρυσού συνήθως έρχονται μετά από ευρύτερες οικονομικές και πολιτικές πιέσεις. Το μέταλλο ξεπέρασε τα 1.000 δολάρια ανά ουγγιά μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, τα 2.000 δολάρια κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid και τα 3.000 δολάρια όταν τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για την επιβολή δασμών έπληξαν τις παγκόσμιες αγορές τον Μάρτιο.
Το πολύτιμο μέταλλο έχει πλέον ξεπεράσει τα 4.000 δολάρια, μεταξύ άλλων, λόγω της επίθεσης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά της Fed, συμπεριλαμβανομένων των απειλών κατά του προέδρου Τζέρομ Πάουελ και της προσπάθειας να εκδιώξει την κυβερνήτη Λίζα Κουκ, η οποία αποτελεί την πιο σαφή δοκιμασία μέχρι στιγμής για την αυτονομία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.
