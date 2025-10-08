Χρυσός: Στιγμή – ορόσημο με υπέρβαση των $4.000 – Oι αιτίες του ράλι από τις αρχές του έτους

Οι κεντρικές τράπεζες υπήρξαν βασικός μοχλός της ανόδου του χρυσού μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, τάση που κορυφώθηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και το πάγωμα των ρωσικών συναλλαγματικών αποθεμάτων το 2022