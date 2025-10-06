Προϋπολογισμός: Tι έρχεται σε αυξήσεις, ανάπτυξη, πλεόνασμα και οι κρυφοί κίνδυνοι

Παράθυρο και για νέες παροχές σε έξι μήνες - Οι δύο νέοι κίνδυνοι που απειλούν να ανατρέψουν τις προβλέψεις