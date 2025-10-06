Προϋπολογισμός: Tι έρχεται σε αυξήσεις, ανάπτυξη, πλεόνασμα και οι κρυφοί κίνδυνοι
Παράθυρο και για νέες παροχές σε έξι μήνες - Οι δύο νέοι κίνδυνοι που απειλούν να ανατρέψουν τις προβλέψεις
Το προσχέδιο για τον μεγαλύτερο «προϋπολογισμό τσέπης» των τελευταίων καταθέτει στη Βουλή σήμερα Δευτέρα ο κ. Κυριάκος Πιερρακάκης. Με τα νέα μέτρα που περιλαμβάνει, από το 2026 και σε μόνιμη βάση πλέον, τα νοικοκυριά θα έχουν ετήσιο όφελος 2,7 δισ. ευρώ – σχεδόν έναν ολόκληρο ΕΝΦΙΑ δηλαδή, μαζί και με τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων κάθε χρόνου.
Ο νέος κρατικός προϋπολογισμός του 2026 είναι ο πρώτος τον οποίο καταθέτει ο κ. Πιερρακάκης ως υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Υπογράφει, όμως, και τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση στη νεότερη Ιστορία της χώρας, απαλλάσσοντας εκατομμύρια φορολογουμένους από συνολικά βάρη 1,7 δισ. ευρώ. Μεγάλοι κερδισμένοι της χρονιάς θα είναι νέοι έως 30 ετών, οι οικογένειες με παιδιά και ολόκληρη η μεσαία τάξη.
Εκτός από τη φορολογία, τα πάντα αλλάζουν το 2026 και στους μισθούς των ενστόλων, με αυξήσεις που φτάνουν ή ξεπερνούν έναν ολόκληρο μισθό για τους περισσότερους. Επιπλέον, για εκατομμύρια φορολογούμενους το 2026 θα αποτελέσει την «αρχή του τέλους» όχι μόνο για την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, αλλά και για την προσωπική διαφορά στις συντάξεις, τον ΕΝΦΙΑ και σωρεία άλλων φόρων από τις εποχές των μνημονίων.
Για να βγει όμως ο Προϋπολογισμός, θα πρέπει να συντρέξουν και μια σειρά υποθέσεις και παραδοχές, στις οποίες έχει στηριχτεί το οικονομικό επιτελείο, για όσα θα συμβούν το 2026. Αν όλα εξελιχθούν ομαλά ή και καλύτερα από το αναμενόμενο -δεδομένης και της αβεβαιότητος που κυριαρχεί διεθνώς- τότε η κυβέρνηση πιθανότατα σε έξι μήνες να μπορέσει να εξαγγείλει και άλλες νέες παροχές, τον ερχόμενο Μάρτιο ή Απρίλιο.
Αυτό συνέβη και φέτος, καθώς το υπερπλεόνασμα του Προϋπολογισμού εκτιμάται πως θα ξεπεράσει και τα 10 δισ. ευρώ. Η περιστολή της φοροδιαφυγής με myDATA και POS θα αποδώσει φέτος περίπου 4 δισ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια από το 2024. Και στον βαθμό που τα κέρδη αυτά αποδειχθούν διατηρήσιμα και επαναλαμβανόμενα στα επόμενα χρόνια ανοίγουν δρόμο για πρόσθετα νέα μέτρα στήριξης το 2026.
Την ίδια στιγμή, όμως, υπάρχουν και πολλά ανοιχτά «στοιχήματα» που πρέπει να κερδηθούν.
