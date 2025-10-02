ΑΜΚ Intralot: Υπερκαλύφθηκε η διεθνής προσφορά – Δεκτές εντολές μεταξύ €1,07 και €1,12 ανά μετοχή

Οι αιτήσεις για αγορά μετοχών σε τιμή χαμηλότερη του κατώτατου εύρους το πιθανότερο είναι να μην ληφθούν υπόψη στην κατανομή των προσφερόμενων μετοχών