Νομοσχέδιο της ΔΕΘ: Όλες οι φοροελαφρύνσεις και τα μέτρα στήριξης για την κοινωνία

Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».Το νομοσχέδιο ενσωματώνει τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα, με στόχο:- Τη στήριξη των οικογενειών με έμφαση στους πολύτεκνους,- την ενίσχυση της μεσαίας τάξης,- την ουσιαστική ελάφρυνση των νέων που ξεκινούν τη ζωή τους,- την τόνωση της περιφέρειας και των ακριτικών περιοχών,- καθώς και τη δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς.Επιπλέον, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει πρόσθετες ρυθμίσεις μείωσης της φορολογίας ακινήτων, μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης, επεκτάσεις φορολογικών κινήτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος καθώς και μισθολογικές ρυθμίσεις για τα σώματα ασφαλείας, τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων όπως οι μηχανικοί και οι ερευνητές.1. Αναμόρφωση φορολογικής κλίμακας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους.Γενικές παρεμβάσεις:1. Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ:Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%