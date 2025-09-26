Κυριάκος Αναστασιάδης: Η MSC επενδύει στρατηγικά στην Ελλάδα – Χρειάζονται νέοι προορισμοί και υποδομές για το μέλλον της κρουαζιέρας
O Ανώτερος Σύμβουλος της εταιρείας Κυριάκος Αναστασιάδης παρουσιάζει το φιλόδοξο ναυπηγικό πρόγραμμα της Explora Journeys και εξηγεί πώς η νέα σειρά κρουαζιερόπλοιων μπορεί να φέρει στην Ελλάδα επισκέπτες υψηλού οικονομικού επιπέδου
Η Ελλάδα κατέχει κεντρική θέση στη στρατηγική της MSC Cruises, η οποία φέτος πραγματοποίησε περισσότερες από 470 προσεγγίσεις στη χώρα, μεταφέροντας περίπου 1 εκατομμύριο επιβάτες.
Σε αποκλειστική συνέντευξη στο newmoney.gr, ο Ανώτερος Σύμβουλος της εταιρείας Κυριάκος Αναστασιάδης παρουσιάζει το φιλόδοξο ναυπηγικό πρόγραμμα της Explora Journeys – της πολυτελούς θυγατρικής της MSC που θα αριθμεί έξι πλοία έως το 2028 – και εξηγεί πώς η νέα σειρά κρουαζιερόπλοιων μπορεί να φέρει στην Ελλάδα επισκέπτες υψηλού οικονομικού επιπέδου.
Παράλληλα, αναφέρεται στις γεωπολιτικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στον ρόλο του home porting που επεκτείνεται σταδιακά ώστε η χώρα να λειτουργεί ως βάση όλο τον χρόνο, αλλά και στην ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό και νέους προορισμούς πέρα από τους έξι κλασικούς. Με αιχμή του δόρατος την πολυτελή κρουαζιέρα, η MSC επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στην Ελλάδα, ζητώντας από το κράτος διαφάνεια στη χρήση του τέλους επιβατών και επενδύσεις σε υποδομές, ώστε η χώρα να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της.
