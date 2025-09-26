Κυριάκος Αναστασιάδης: Η MSC επενδύει στρατηγικά στην Ελλάδα – Χρειάζονται νέοι προορισμοί και υποδομές για το μέλλον της κρουαζιέρας

O Ανώτερος Σύμβουλος της εταιρείας Κυριάκος Αναστασιάδης παρουσιάζει το φιλόδοξο ναυπηγικό πρόγραμμα της Explora Journeys και εξηγεί πώς η νέα σειρά κρουαζιερόπλοιων μπορεί να φέρει στην Ελλάδα επισκέπτες υψηλού οικονομικού επιπέδου