Eπιστροφή ενοικίου: Σε ΦΕΚ η απόφαση, ποιοι επιδοτούνται

β) Για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται έως τα οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή. Στην περίπτωση που καταβάλλεται μίσθωμα για μία φοιτητική κατοικία την οποία χρησιμοποιούν περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα του υπόχρεου και του ή της συζύγου του, η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά.Εάν ο φοιτητής ηλικίας έως 25 ετών (περ. β της παρ. 1 του άρθρου 11 του ΚΦΕ) είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και η κατοικία έχει μισθωθεί από αυτόν και έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία στη δήλωσή του, ισχύουν τα αναφερόμενα για την κύρια κατοικία.