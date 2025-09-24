Eπιστροφή ενοικίου: Σε ΦΕΚ η απόφαση, ποιοι επιδοτούνται
Eπιστροφή ενοικίου: Σε ΦΕΚ η απόφαση, ποιοι επιδοτούνται
Δημοσιεύθηκε η απόφαση με όλες τις λεπτομέρειες για την επιστροφή ενοικίου - Τα ποσά ενίσχυσης για άγαμους, ζευγάρια, μονογονεϊκές, φοιτητές
Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση για την επιστροφή ενοικίου.
Πρόκειται για την απόφαση Α.1132/2025 σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος ενοικιαστών κύριας και φοιτητικής κατοικίας με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα μέσω της ετήσιας επιστροφής ποσού ενοικίου.
Τα ποσά ενίσχυσης για την επιστροφή ενοικίου είναι τα εξής
-Για κύρια κατοικία: έως 800 ευρώ ετησίως, με προσαύξηση 50 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.
-Για φοιτητική κατοικία: επίσης έως 800 ευρώ το χρόνο για κάθε φοιτητή. Αν το σπίτι χρησιμοποιείται από περισσότερα τέκνα, η επιδότηση δίνεται μία φορά.
-Δικαιούχοι είναι οι μισθωτές ή υπομισθωτές που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:
Εισόδημα:
-Έως 20.000 ευρώ για άγαμο,
-Έως 28.000 ευρώ για έγγαμο ή σύμφωνο συμβίωσης (+4.000 ευρώ για κάθε παιδί),
-Έως 31.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια (+5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί).
Ακίνητη περιουσία: συνολική αξία έως 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας.
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία, οι εξαιρέσεις από τις προϋποθέσεις της παρ. 6, οι διασταυρώσεις και οι παραδοχές που διενεργούνται για την εφαρμογή της παρ. 7, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την καταβολή ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης-επιδότησης του άρθρου 70 του ν. 5217/2025 (Α’ 120), με τη μορφή επιστροφής ποσού ενοικίου από το έτος 2025 και επόμενα σε φυσικά πρόσωπα-μισθωτές κύριας και φοιτητικής κατοικίας στην ημεδαπή.
Άρθρο 2
Ποσό ενίσχυσης
α) Για την κύρια κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται έως τα οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως, προσαυξανόμενη κατά πενήντα (50) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και του/της συζύγου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167, ΚΦΕ) το οποίο περιλαμβάνεται στον πίνακα 8.1 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται για κάθε έναν από τους γονείς. Η παρούσα εφαρμόζεται αναλόγως για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.
Αναλυτικά η απόφαση για την επιστροφή ενοικίουΆρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία, οι εξαιρέσεις από τις προϋποθέσεις της παρ. 6, οι διασταυρώσεις και οι παραδοχές που διενεργούνται για την εφαρμογή της παρ. 7, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την καταβολή ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης-επιδότησης του άρθρου 70 του ν. 5217/2025 (Α’ 120), με τη μορφή επιστροφής ποσού ενοικίου από το έτος 2025 και επόμενα σε φυσικά πρόσωπα-μισθωτές κύριας και φοιτητικής κατοικίας στην ημεδαπή.
Άρθρο 2
Ποσό ενίσχυσης
α) Για την κύρια κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται έως τα οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως, προσαυξανόμενη κατά πενήντα (50) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και του/της συζύγου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167, ΚΦΕ) το οποίο περιλαμβάνεται στον πίνακα 8.1 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται για κάθε έναν από τους γονείς. Η παρούσα εφαρμόζεται αναλόγως για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.
β) Για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται έως τα οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή. Στην περίπτωση που καταβάλλεται μίσθωμα για μία φοιτητική κατοικία την οποία χρησιμοποιούν περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα του υπόχρεου και του ή της συζύγου του, η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά.
Εάν ο φοιτητής ηλικίας έως 25 ετών (περ. β της παρ. 1 του άρθρου 11 του ΚΦΕ) είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και η κατοικία έχει μισθωθεί από αυτόν και έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία στη δήλωσή του, ισχύουν τα αναφερόμενα για την κύρια κατοικία.
