Έργα υποδομών: Η αγορά προειδοποιεί για το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης
Ορατός ο κίνδυνος χρηματοδοτικού κενού στα έργα υποδομών - Debate υπουργείου-κατασκευαστών για τις πρότυπες προτάσεις
Η ελληνική κατασκευαστική αγορά ζει σήμερα μία περίοδο πρωτόγνωρης έκρηξης. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μαζί με τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία, έχει δημιουργήσει μια «κοσμογονία» έργων συνολικού ύψους 17 δισ. που εκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα: από δρόμους και γέφυρες μέχρι σχολεία, σιδηροδρομικά δίκτυα, έργα ύδρευσης και διαχείρισης απορριμμάτων.
Ωστόσο, όπως φάνηκε ξεκάθαρα από τις παρεμβάσεις στο χθεσινό 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025, η δυναμική αυτή έχει ημερομηνία λήξης. Το καλοκαίρι του 2026 ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης, και οι εργολήπτες υπολογίζουν ότι η τρέχουσα περίοδος έντονης δραστηριότητας δεν θα κρατήσει πάνω από τρία χρόνια. Μετά, όπως προειδοποιούν, «αρχίζουν τα δύσκολα». Στο τραπέζι βρίσκεται ένας εθνικός σχεδιασμός που θα διαφοροποιήσει το μείγμα των έργων με έμφαση στα μέσα σταθερής τροχιάς.
“Για μένα η λύση για την Αττική είναι μετρό, μετρό, μετρό”, δήλωσε χθες ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος παίρνοντας αποστάσεις από το μοντέλο παραγωγής έργων που προτάσσουν οι μεγάλες τεχνικές εταιρίες για να γίνουν αναγκαία έργα στην Αττική που οδηγοί καθηλώνονται στους δρόμους της ταλαιπωρίας.
