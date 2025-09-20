Τουρισμός: Με αύξηση εσόδων 12,5%, η Ελλάδα επιβεβαίωσε τη δυναμική της ως κορυφαίου προορισμού στη Μεσόγειο

Κλείσιμο

Η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους της φετινής τουριστικής σεζόν έρχεται με εντυπωσιακή αύξηση στα τουριστικά έσοδα. Η Ελλάδα, παρά τις πιέσεις που δέχεται η διεθνής αγορά, διατηρεί σταθερά υψηλές επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη δυναμική της ως κορυφαίου προορισμού στη Μεσόγειο και όχι μόνο.Ήδη, από τα πρώτα στοιχεία τηςπροκύπτει ότι τα έσοδα από τον τουρισμό στη χώρα μας κατά το επτάμηνοαυξήθηκαν κατά 12,5%, φτάνοντας τα 12,1 δισ. ευρώ, ενώ οι αφίξεις ξένων επισκεπτών κατέγραψαν άνοδο 2,6%. Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενισχύοντας τα έσοδα της χώρας από τον τουρισμό.Την ίδια ώρα οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο για χρονιά χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις, με ορίζοντα που παραμένει ελπιδοφόρος και για τον Σεπτέμβριο.Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της, η τουριστική κίνηση φαίνεται να βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Όπως τόνισε, η σεζόν κυλά ικανοποιητικά, με αρκετές περιοχές να καταγράφουν θετική πορεία.Αισιόδοξα είναι και τα μηνύματα για τον Σεπτέμβριο. «Φαίνεται πως είναι μια χρονιά χωρίς εκπλήξεις, τουλάχιστον για τους ξενοδόχους, καθώς από τα στοιχεία που έχουμε, ο τομέας της εστίασης αντιμετωπίζει δυσκολίες: η αγοραστική δύναμη των επισκεπτών παρουσιάζεται μειωμένη», ανέφερε μιλώντας στοκαι πρόσθεσε: «Το ερώτημα που μας απασχολεί είναι πώς θα εξελιχθεί η χειμερινή σεζόν, καθώς οι πληθωριστικές τάσεις πιέζουν όλο και περισσότερο τα εισοδήματα των Ευρωπαίων, ενώ υπάρχει αναμονή και για τους δασμούς από πλευράς Αμερικής»., όπως και αρκετοί νέοι προορισμοί, σταδιακά κερδίζουν έδαφος. «Πολλοί Έλληνες άρχισαν να ανακαλύπτουν νέους προορισμούς που αναπτύσσονται ήπια», σημείωσε. Η μεγάλη ακτογραμμή της χώρας προσφέρει πληθώρα δυνατοτήτων για διακοπές, ενώ το έντονο ενδιαφέρον των ξένων τουριστών, σύμφωνα με τον ίδιο, στηρίζει τόσο την οικονομία όσο και τη βιωσιμότητα του τουρισμού.Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση που παρουσίασαν φέτος τα ξενοδοχεία σε ορεινούς προορισμούς σε σχέση με πέρσι. «Αυτό δείχνει πως σταδιακά οι ορεινές περιοχές γίνονται επιλογή και για καλοκαιρινές διακοπές», επεσήμανε.Ωστόσο, παρά τη θετική εικόνα, οι ξενοδόχοι εξακολουθούν να ανησυχούν για τη βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος, επισημαίνοντας την ανάγκη βελτίωσης των υποδομών.Αν και οαποτελεί πλέον δημοφιλή μήνα για τα νησιά, για προορισμούς όπως ηπαραμένει ακόμη πιο «δυνατός». Η τουριστική κίνηση κορυφώνεται όχι μόνο τοναλλά και τον. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος τηςτα ξενοδοχεία της περιοχής γεμίζουν, ενώ η πόλη των«δουλεύει στο φουλ» λόγω των πολλών εκδηλώσεων, συνεδρίων, αθλητικών διοργανώσεων και πολιτιστικών δράσεων.Παρά ταύτα, η χρονιά αναμένεται να κλείσει στα ίδια επίπεδα με πέρσι ως προς τα έσοδα, παρότι οι πληρότητες κατέγραψαν μεσοσταθμική πτώση.Στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της, ο Αύγουστος σημείωσε ιστορικό ρεκόρ: διακινήθηκαν συνολικά 6,8 εκατ. επιβάτες, αύξηση 4% σε σχέση με πέρσι. Για πρώτη φορά ξεπεράστηκε αυτός ο αριθμός σε έναν μήνα, ενώ το αεροδρόμιο της Ρόδου έγινε το πρώτο που πέρασε το φράγμα του 1,3 εκατ. επιβατών.Η εντυπωσιακή άνοδος από το(+53,9%) αλλά και η ισχυρή πορεία αεροδρομίων όπως η(+9%), η(+5,3%) και τα(+6,7%) ενίσχυσαν τη θετική εικόνα της σεζόν. Οι βασικές αγορές που τροφοδότησαν την αύξηση ήταν η, η, τοκαι ταΑντίθετα, ησημείωσε πτώση (-9,4%), λόγω περικοπών δρομολογίων τηςκαι κάμψης της αγοράς του