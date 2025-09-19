Wall Street: Το ράλι των 15 τρισ. δολαρίων συνεχίζεται - Νέο τριπλό ρεκόρ στους βασικούς δείκτες
Wall Street: Το ράλι των 15 τρισ. δολαρίων συνεχίζεται - Νέο τριπλό ρεκόρ στους βασικούς δείκτες
Νέο ταβάνι για Dow, S&P 500 και Nasdaq, συμπληρώνοντας μια συνολικά κερδοφόρα εβδομάδα - Το θετικό σήμα από τη Fed άλλαξε το κλίμα - Στο επίκεντρο και οι εμπορικές συνομιλίες μετά και την επικοινωνία Τραμπ - Σι
Σε νέα υψηλά «έκλεισαν» οι βασικοί δείκτες της Wall Street στη συνεδρίαση της Παρασκευής, ολοκληρώνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο μια ήδη θετική εβδομάδα με πολλαπλά ρεκόρ και ευοίωνες ειδήσεις με κυριότερη την επανεκκίνηση της νομισματικής χαλάρωσης από την Federal Reserve.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,37% στις 46.315 μονάδες, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,49% φτάνοντας τις 6.664 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο ύψους 0,72% αγγίζοντας τις 22.631 μονάδες.
Ουσιαστικά από το χθεσινό ιστορικό τετραπλό ρεκόρ, μόνο ο δείκτης Russell 2000 των εταιρειών μικρότερης κεφαλαιοποίησης δεν μπόρεσε να κρατήσει το ανοδικό τέμπο, πέφτοντας θύμα σημαντικών ρευστοποιήσεων προς αποκόμιση κερδών.
Οι υπόλοιποι δείκτες όχι μόνο κράτησαν, αλλά και διεύρυναν τα κέρδη τους, δημιουργώντας θετικό πενθήμερο αποτύπωμα. S&P 500 και Dow πρόσθεσαν περίπου 0,8% και 0,7% αντιστοίχως σε επίπεδο εβδομάδας, ενώ ο Nasdaq ήταν ο μεγάλος κερδισμένος με άλμα της τάξεως του 1,7%.
Είναι χαρακτηριστικό πως, παρά τις φωνές που κάνουν λόγο για μια πιθανή ανάπαυλα μετά από ένα ράλι σχεδόν 15 τρισ. δολαρίων από τα χαμηλά του Απριλίου, το κλίμα αισιοδοξίας συντηρήθηκε.
Σημείο-κλειδί η παρέμβαση της Fed που προχώρησε στην πρώτη μείωση των επιτοκίων για τη φετινή χρονιά και έστειλε επιπλέον σήμα για δύο ακόμη περικοπές φέτος, σε ένα διάστημα που η οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται, στέλνοντας έτσι μήνυμα υπέρ της ανάληψης κινδύνου.
«Ένας κύκλος χαλάρωσης της Fed σε περιβάλλον χωρίς ύφεση έχει ιστορικά στηρίξει τις μετοχές, και βλέπουμε περαιτέρω κέρδη που θα υποστηριχθούν από την τεχνητή νοημοσύνη, τα εταιρικά κέρδη και την κατανάλωση», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ουλρίκε Χόφμαν-Μπουρσάρντι της UBS Global Wealth Management.
Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι μετά από μια τόσο έντονη ανοδική πορεία, μια περίοδος σταθεροποίησης δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη. Στο βασικό της σενάριο, ο δείκτης S&P 500 φτάνει τις 6.800 μονάδες έως τον Ιούνιο 2026, ενώ σε πιο ισχυρό σενάριο μπορεί να αγγίξει τις 7.500.
Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι κατέγραψαν ελαφρά πτώση επιτρέποντας στις αποδόσεις να συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά. Η απόδοση του 10ετούς έφτασε το 4,131% και του 2ετούς το 3,578%.
Το νέο μέλος του συμβουλίου της Fed, Στίβεν Μίραν, δήλωσε στο CNBC ότι διαφώνησε με την πρόσφατη απόφαση μείωσης επιτοκίων, επιμένοντας σε δυναμικότερη περικοπή 50 μονάδων βάσης (όπως βέβαια θα ήθελε και ο Ντόναλντ Τραμπ) επειδή θεωρεί πως οι δασμοί δεν είχαν ουσιαστική επίδραση στον πληθωρισμό. Από την άλλη, ο πρόεδρος της Fed της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι, δήλωσε ότι στηρίζει την απόφαση για μείωση επιτοκίων και προβλέπει δύο ακόμη μειώσεις εντός του έτους.
«Η μείωση επιτοκίων από τη Fed έχει δώσει έναν ανοδικό ρυθμό στις αγορές μετοχών», σχολίασε ο Κρεγκ Τζόνσον της Piper Sandler, εκτιμώντας ότι πιθανή βραχυπρόθεσμη διόρθωση θα λειτουργήσει ως προσωρινή παύση, πριν ένα ακόμη ανοδικό ράλι.
Ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide πρόσθεσε, από την πλευρά του, ότι, αν και ο Σεπτέμβριος παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από διόρθωση της αγοράς, φέτος η Wall Street έχει διαψεύσει την ιστορική τάση, χωρίς όμως να αποκλείεται μια παύση. Με τον S&P 500 να διαπραγματεύεται 22 φορές τα εκτιμώμενα μελλοντικά κέρδη και τη μεταβλητότητα να έχει περιοριστεί αισθητά, μια περίοδος σταθεροποίησης θα ήταν «φυσιολογική και υγιής» υποστήριξε.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,37% στις 46.315 μονάδες, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,49% φτάνοντας τις 6.664 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο ύψους 0,72% αγγίζοντας τις 22.631 μονάδες.
Ουσιαστικά από το χθεσινό ιστορικό τετραπλό ρεκόρ, μόνο ο δείκτης Russell 2000 των εταιρειών μικρότερης κεφαλαιοποίησης δεν μπόρεσε να κρατήσει το ανοδικό τέμπο, πέφτοντας θύμα σημαντικών ρευστοποιήσεων προς αποκόμιση κερδών.
Οι υπόλοιποι δείκτες όχι μόνο κράτησαν, αλλά και διεύρυναν τα κέρδη τους, δημιουργώντας θετικό πενθήμερο αποτύπωμα. S&P 500 και Dow πρόσθεσαν περίπου 0,8% και 0,7% αντιστοίχως σε επίπεδο εβδομάδας, ενώ ο Nasdaq ήταν ο μεγάλος κερδισμένος με άλμα της τάξεως του 1,7%.
Είναι χαρακτηριστικό πως, παρά τις φωνές που κάνουν λόγο για μια πιθανή ανάπαυλα μετά από ένα ράλι σχεδόν 15 τρισ. δολαρίων από τα χαμηλά του Απριλίου, το κλίμα αισιοδοξίας συντηρήθηκε.
Σημείο-κλειδί η παρέμβαση της Fed που προχώρησε στην πρώτη μείωση των επιτοκίων για τη φετινή χρονιά και έστειλε επιπλέον σήμα για δύο ακόμη περικοπές φέτος, σε ένα διάστημα που η οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται, στέλνοντας έτσι μήνυμα υπέρ της ανάληψης κινδύνου.
«Ένας κύκλος χαλάρωσης της Fed σε περιβάλλον χωρίς ύφεση έχει ιστορικά στηρίξει τις μετοχές, και βλέπουμε περαιτέρω κέρδη που θα υποστηριχθούν από την τεχνητή νοημοσύνη, τα εταιρικά κέρδη και την κατανάλωση», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ουλρίκε Χόφμαν-Μπουρσάρντι της UBS Global Wealth Management.
Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι μετά από μια τόσο έντονη ανοδική πορεία, μια περίοδος σταθεροποίησης δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη. Στο βασικό της σενάριο, ο δείκτης S&P 500 φτάνει τις 6.800 μονάδες έως τον Ιούνιο 2026, ενώ σε πιο ισχυρό σενάριο μπορεί να αγγίξει τις 7.500.
Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι κατέγραψαν ελαφρά πτώση επιτρέποντας στις αποδόσεις να συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά. Η απόδοση του 10ετούς έφτασε το 4,131% και του 2ετούς το 3,578%.
Το νέο μέλος του συμβουλίου της Fed, Στίβεν Μίραν, δήλωσε στο CNBC ότι διαφώνησε με την πρόσφατη απόφαση μείωσης επιτοκίων, επιμένοντας σε δυναμικότερη περικοπή 50 μονάδων βάσης (όπως βέβαια θα ήθελε και ο Ντόναλντ Τραμπ) επειδή θεωρεί πως οι δασμοί δεν είχαν ουσιαστική επίδραση στον πληθωρισμό. Από την άλλη, ο πρόεδρος της Fed της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι, δήλωσε ότι στηρίζει την απόφαση για μείωση επιτοκίων και προβλέπει δύο ακόμη μειώσεις εντός του έτους.
«Η μείωση επιτοκίων από τη Fed έχει δώσει έναν ανοδικό ρυθμό στις αγορές μετοχών», σχολίασε ο Κρεγκ Τζόνσον της Piper Sandler, εκτιμώντας ότι πιθανή βραχυπρόθεσμη διόρθωση θα λειτουργήσει ως προσωρινή παύση, πριν ένα ακόμη ανοδικό ράλι.
Ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide πρόσθεσε, από την πλευρά του, ότι, αν και ο Σεπτέμβριος παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από διόρθωση της αγοράς, φέτος η Wall Street έχει διαψεύσει την ιστορική τάση, χωρίς όμως να αποκλείεται μια παύση. Με τον S&P 500 να διαπραγματεύεται 22 φορές τα εκτιμώμενα μελλοντικά κέρδη και τη μεταβλητότητα να έχει περιοριστεί αισθητά, μια περίοδος σταθεροποίησης θα ήταν «φυσιολογική και υγιής» υποστήριξε.
Οι αμερικανικές μετοχές διαπραγματεύονται σε επίπεδα ρεκόρ λίγο πριν την έναρξη της περιόδου αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, με τις προσδοκίες για κερδοφορία να βελτιώνονται. Πάνω από το 22% των εταιρειών του S&P 500 που εξέδωσαν guidance για τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου δήλωσαν ότι αναμένουν καλύτερες επιδόσεις από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ήτοι το υψηλότερο ποσοστό εδώ και έναν χρόνο.
Σημειωτέον πως ο διορισμένος από τον Ντόναλντ Τραμπ νέος πρόεδρος της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε την Παρασκευή πως η SEC θα εξετάσει την πρόταση για την αναμόρφωση των κανόνων δημοσιοποίησης στοιχείων από εισηγμένες εταιρείες. Την πρόταση για τη μετάβαση από τριμηνιαία σε εξαμηνιαία δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων από τις επιχειρήσεις έβαλε στο τραπέζι ο ίδιος ο Τραμπ, με ανάρτηση του τη Δευτέρα.
Πέρα από τις εξελίξεις αυτές, η αγορά κλήθηκε να αποτιμήσει και την πορεία των εμπορικών διαπραγματεύσεων με επίκεντρο κυρίως τις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας, μέσα από το πολυαναμενόμενο τηλεφώνημα ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ευχαριστημένος κάνοντας λόγο για εποικοδομητική συζήτηση και πρόοδο στις συνομιλίες, προσθέτοντας μάλιστα ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο περιθώριο της προσεχούς συνόδου του APEC, στη Νότια Κορέα. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί από την αμερικανική πλευρά, δεν «έκλεισε» η συμφωνία για το TikTok.
Σε επίπεδο μετοχών, η Apple ξεχώρισε ανάμεσα στις Big Tech με ώθηση από την κυκλοφορία του νέου iPhone 17 και την αύξηση της τιμής-στόχου της μετοχής της από την JP Morgan, όπως και η Tesla μετά την αναβάθμιση της μετοχή της από την Baird.
Κέρδη, επίσης, για την FedEx, μετά τα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα τριμήνου και το ισχυρό guidance που εξέδωσε, καθώς και για την Paramount Skydance μετά από ρεπορτάζ του CNBC για πιθανή πρόταση εξαγοράς της Warner Bros. Discovery
Στον αντίποδα, η Intel έχασε έδαφος μετά τα χθεσινά της κέρδη που ακολούθησαν την ανακοίνωση ότι η Nvidia θα επενδύσει 5 δισ. δολάρια στην εταιρεία, ενώ υπό πίεση βρέθηκε η Lennar, καθώς τα αποτελέσματα τριμήνου, απογοήτευσαν την αγορά. Αρνητικό πρόσημο και για την Scholastic μετά τις ζημιές που ανακοίνωσε.
Απώλειες κατέγραψαν και οι ενεργειακές μετοχές εν μέσω πτώσης του πετρελαίου με την Chevron στις κυριότερες χαμένες.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Πούτιν συνεχίζει τα επικίνδυνα παιχνίδια στην Ευρώπη: Νέες παραβιάσεις σε Εσθονία και Πολωνία - Την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 ζητά το Ταλίν
«Τρώγοντας έρχεται η όρεξη»: Μετά τον Κίμελ, οι Φάλον και Μέγερς; Τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ μαθαίνουν με τον άσχημο τρόπο ότι δεν μπορούν να κατευνάσουν τον Τραμπ
Οι νέοι βγαίνουν για διασκέδαση νωρίς, κοιμούνται νωρίς και πίνουν από ελάχιστο έως καθόλου αλκοόλ
Σημειωτέον πως ο διορισμένος από τον Ντόναλντ Τραμπ νέος πρόεδρος της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε την Παρασκευή πως η SEC θα εξετάσει την πρόταση για την αναμόρφωση των κανόνων δημοσιοποίησης στοιχείων από εισηγμένες εταιρείες. Την πρόταση για τη μετάβαση από τριμηνιαία σε εξαμηνιαία δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων από τις επιχειρήσεις έβαλε στο τραπέζι ο ίδιος ο Τραμπ, με ανάρτηση του τη Δευτέρα.
Πέρα από τις εξελίξεις αυτές, η αγορά κλήθηκε να αποτιμήσει και την πορεία των εμπορικών διαπραγματεύσεων με επίκεντρο κυρίως τις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας, μέσα από το πολυαναμενόμενο τηλεφώνημα ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ευχαριστημένος κάνοντας λόγο για εποικοδομητική συζήτηση και πρόοδο στις συνομιλίες, προσθέτοντας μάλιστα ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο περιθώριο της προσεχούς συνόδου του APEC, στη Νότια Κορέα. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί από την αμερικανική πλευρά, δεν «έκλεισε» η συμφωνία για το TikTok.
Σε επίπεδο μετοχών, η Apple ξεχώρισε ανάμεσα στις Big Tech με ώθηση από την κυκλοφορία του νέου iPhone 17 και την αύξηση της τιμής-στόχου της μετοχής της από την JP Morgan, όπως και η Tesla μετά την αναβάθμιση της μετοχή της από την Baird.
Κέρδη, επίσης, για την FedEx, μετά τα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα τριμήνου και το ισχυρό guidance που εξέδωσε, καθώς και για την Paramount Skydance μετά από ρεπορτάζ του CNBC για πιθανή πρόταση εξαγοράς της Warner Bros. Discovery
Στον αντίποδα, η Intel έχασε έδαφος μετά τα χθεσινά της κέρδη που ακολούθησαν την ανακοίνωση ότι η Nvidia θα επενδύσει 5 δισ. δολάρια στην εταιρεία, ενώ υπό πίεση βρέθηκε η Lennar, καθώς τα αποτελέσματα τριμήνου, απογοήτευσαν την αγορά. Αρνητικό πρόσημο και για την Scholastic μετά τις ζημιές που ανακοίνωσε.
Απώλειες κατέγραψαν και οι ενεργειακές μετοχές εν μέσω πτώσης του πετρελαίου με την Chevron στις κυριότερες χαμένες.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Πούτιν συνεχίζει τα επικίνδυνα παιχνίδια στην Ευρώπη: Νέες παραβιάσεις σε Εσθονία και Πολωνία - Την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 ζητά το Ταλίν
«Τρώγοντας έρχεται η όρεξη»: Μετά τον Κίμελ, οι Φάλον και Μέγερς; Τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ μαθαίνουν με τον άσχημο τρόπο ότι δεν μπορούν να κατευνάσουν τον Τραμπ
Οι νέοι βγαίνουν για διασκέδαση νωρίς, κοιμούνται νωρίς και πίνουν από ελάχιστο έως καθόλου αλκοόλ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα