Wall Street: Το ράλι των 15 τρισ. δολαρίων συνεχίζεται - Νέο τριπλό ρεκόρ στους βασικούς δείκτες

Οι αμερικανικές μετοχές διαπραγματεύονται σε επίπεδα ρεκόρ λίγο πριν την έναρξη της περιόδου αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, με τις προσδοκίες για κερδοφορία να βελτιώνονται. Πάνω από το 22% των εταιρειών του S&P 500 που εξέδωσαν guidance για τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου δήλωσαν ότι αναμένουν καλύτερες επιδόσεις από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ήτοι το υψηλότερο ποσοστό εδώ και έναν χρόνο.Σημειωτέον πως ο διορισμένος από τον Ντόναλντ Τραμπ νέος πρόεδρος της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε την Παρασκευή πως η SEC θα εξετάσει την πρόταση για την αναμόρφωση των κανόνων δημοσιοποίησης στοιχείων από εισηγμένες εταιρείες. Την πρόταση για τη μετάβαση από τριμηνιαία σε εξαμηνιαία δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων από τις επιχειρήσεις έβαλε στο τραπέζι ο ίδιος ο Τραμπ, με ανάρτηση του τη Δευτέρα.Πέρα από τις εξελίξεις αυτές, η αγορά κλήθηκε να αποτιμήσει και την πορεία των εμπορικών διαπραγματεύσεων με επίκεντρο κυρίως τις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας, μέσα από το πολυαναμενόμενο τηλεφώνημα ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ.Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ευχαριστημένος κάνοντας λόγο για εποικοδομητική συζήτηση και πρόοδο στις συνομιλίες, προσθέτοντας μάλιστα ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο περιθώριο της προσεχούς συνόδου του APEC, στη Νότια Κορέα. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί από την αμερικανική πλευρά, δεν «έκλεισε» η συμφωνία για το TikTok.Σε επίπεδο μετοχών, η Apple ξεχώρισε ανάμεσα στις Big Tech με ώθηση από την κυκλοφορία του νέου iPhone 17 και την αύξηση της τιμής-στόχου της μετοχής της από την JP Morgan, όπως και η Tesla μετά την αναβάθμιση της μετοχή της από την Baird.Κέρδη, επίσης, για την FedEx, μετά τα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα τριμήνου και το ισχυρό guidance που εξέδωσε, καθώς και για την Paramount Skydance μετά από ρεπορτάζ του CNBC για πιθανή πρόταση εξαγοράς της Warner Bros. DiscoveryΣτον αντίποδα, η Intel έχασε έδαφος μετά τα χθεσινά της κέρδη που ακολούθησαν την ανακοίνωση ότι η Nvidia θα επενδύσει 5 δισ. δολάρια στην εταιρεία, ενώ υπό πίεση βρέθηκε η Lennar, καθώς τα αποτελέσματα τριμήνου, απογοήτευσαν την αγορά. Αρνητικό πρόσημο και για την Scholastic μετά τις ζημιές που ανακοίνωσε.Απώλειες κατέγραψαν και οι ενεργειακές μετοχές εν μέσω πτώσης του πετρελαίου με την Chevron στις κυριότερες χαμένες.