Καταπατημένα: Μόλις 5.000 ιδιοκτήτες ζήτησαν λύση στο πρόβλημα

Έλεγχοι με drones

Αξιοσημείωτη είναι και η περίπτωση της, όπου καταγράφηκαν μαζικές αιτήσεις για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων. Στην περιοχή του Πύργου και της Αμαλιάδας, πολλοί ιδιώτες κατέχουν εκτάσεις σε παλαιούς αιγιαλούς, όπως η Σπιάντζα και Καϊφά. Εκεί έχει υπάρξει ήδη μεγάλη ανάπτυξη, για τουριστικούς και γεωργικούς σκοπούς.Ιδιαίτερα προβλήματα εντοπίζονται σε παρόχθιες περιοχές, κοντά σε ποτάμια ή λίμνες, σε όλη την Ελλάδα. Καθώς ποταμοί όπωςπεριορίζουν τη ροή τους και διαμορφώνουν νέες όχθες, πολλές εκτάσεις καταπατήθηκαν από ιδιώτες που επεξέτειναν την περιουσία τους και ανέλαβαν τον έλεγχο αυτών των εκτάσεων.Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι στα «χέρια» καταπατητών βρίσκεται το 40% της καταγεγραμμένης δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Οι καταπατητές, εμφανίζονται στην εφορία και στα δικαστήρια ως νόμιμοι ιδιοκτήτες των ακινήτων με τίτλους ιδιοκτησίας που ανάγονται και στο 1884!Η κυβέρνηση επιχείρησε έτσι να ξεκαθαρίσει το τοπίο μετά από μισό ή έναν αιώνα αμφισβητήσεων, λόγω και της πίεσης πολιτών και τοπικών κοινωνιών να τακτοποιήσουν τις εκτάσεις και να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους (αγοραπωλησίες, ένταξη σε επενδυτικά κίνητρα κλπ) χωρίς νομικά εμπόδια.Από την άλλη, προσπαθεί να καταπολεμήσει και μία νέα γενιά καταπατήσεων. Εκτός από το να εξετάζει συμβόλαια και τίτλους που ανατρέχουν έως και αιώνες πίσω, από φέτος αρχίζουν και έλεγχοι με χρήση drones που, σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη, θα διαπιστώνουν παραβάσεις και θα αποκλείουν όσους επιχειρούν να ιδιοποιηθούν την δημόσια ακίνητη περιουσία.