Καιρός: Σημαντική ενίσχυση των βοριάδων και πτώση της θερμοκρασίας - Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 18 περιοχές

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Ο καιρός το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Ο καιρός την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

Κρήτη, Κυκλάδες, ΔωδεκάνησαΛέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρίαπεριοχές Βοιωτία, Αχαΐα, Λακωνία, ΈβροΑναμένεται αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια. Τοπικές βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν σε τμήματα της Ανατολικής Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Αν. Στερεά και την Πελοπόννησο.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 7 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ.Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου .Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά.Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και νότια. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 28 με 29 και τοπικά τους 30, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δε θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως το απόγευμα 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.