Παγίδες και ψιλά γράμματα στην υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών
Ποιες εξαιρέσεις ζητούν οι ιδιοκτήτες και τι πρέπει να ξέρουν ενοικιαστές και εκμισθωτές πριν ξεκινήσουν τα πρόστιμα από το 2026
Παγίδες και ψιλά γράμματα που μπορεί να βάλουν σε μπελάδες ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κρύβει η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών από την 1η Ιανουαρίου 2026. Μισθώματα που έχουν ήδη προκαταβληθεί, ενοίκια χαμηλού ύψους, πληρωμές από ηλικιωμένους που δεν χρησιμοποιούν τράπεζες, κατασχέσεις ή παρακαταθέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών είναι σενάρια που, αν δεν υπάρξουν εξαιρέσεις, θα οδηγούν αυτόματα σε απώλεια φοροεκπτώσεων, επιδομάτων ή ακόμη και σε πρόστιμα.
Η ΠΟΜΙΔΑ έχει προειδοποιήσει με επιστολή της προς την ΑΑΔΕ ότι χωρίς ειδική μέριμνα θα υπάρξουν χιλιάδες αδικίες. Ζητά λοιπόν να εξαιρεθούν από το νέο καθεστώς τα ενοίκια έως 500 ευρώ, οι συμβάσεις μεταξύ πολιτών άνω των 70 ετών, τα μισθώματα που έχουν προκαταβληθεί, εκείνα που έχουν κατασχεθεί ή εκχωρηθεί σε τρίτους και όσα παρακατατίθενται στο ΤΠ&Δ.
Παράδειγμα: Ένας 75χρονος που νοικιάζει το σπίτι του σε φοιτητή και πληρώνεται με μετρητά, σήμερα θεωρείται τυπικός. Από το 2026, αν δεν μπει εξαίρεση, θα χάσει ο ενοικιαστής την έκπτωση φόρου και ο ιδιοκτήτης θα βρεθεί αντιμέτωπος με κυρώσεις. Ή μια οικογένεια που έδωσε προκαταβολή 6 μηνών στον εκμισθωτή, κινδυνεύει να χάσει την αναγνώριση αυτής της πληρωμής.
Πέρα από τις εξαιρέσεις, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά και τέσσερις κρίσιμες διορθώσεις: να επιτρέπεται η πληρωμή σε κοινό λογαριασμό όταν υπάρχουν συνιδιοκτήτες, να πληρώνονται νόμιμα οι λογαριασμοί πληρεξουσίων ή εταιρειών διαχείρισης, να ισχύει ακατάσχετο έως 1.250 ευρώ για όσους ζουν αποκλειστικά από ενοίκια και να θεσπιστεί διαδικασία ηλεκτρονικής ένστασης στην ΑΑΔΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετές από τις προτάσεις αυτές θεωρούνται εύλογες και πιθανό να γίνουν δεκτές – όπως οι κοινοί λογαριασμοί, οι πληρεξούσιοι, οι προκαταβολές και οι παρακαταθέσεις. Αντίθετα, πιο δύσκολα θα περάσουν η γενική εξαίρεση για μισθώματα έως 500 ευρώ και το ακατάσχετο των 1.250 ευρώ, καθώς ανοίγουν ευρύτερη συζήτηση για το φορολογικό και τραπεζικό πλαίσιο.
Το μέτρο προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 όλα τα μισθώματα κατοικιών και επαγγελματικών χώρων θα πρέπει να καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Η καταβολή με μετρητά ή με άλλον τρόπο θα θεωρείται άκυρη και θα ενεργοποιεί κυρώσεις: οι ενοικιαστές θα χάνουν το δικαίωμα έκπτωσης φόρου για την κύρια κατοικία και κάθε μορφής επιδοτήσεις ή επιδόματα στέγασης, ενώ οι ιδιοκτήτες θα κινδυνεύουν με πρόστιμα, απώλεια της δυνατότητας δήλωσης των εισοδημάτων τους ως νόμιμα και μελλοντικές φορολογικές επιβαρύνσεις.
