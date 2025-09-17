Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική: «Μοσχοπουλήθηκαν» θέσεις πάρκινγκ στο Atrina Center
Βγήκαν σήμερα στο σφυρί δύο υπόγειοι χώροι που μπορούν να φιλοξενήσουν 41 αυτοκίνητα - Σε ποιες τιμές κατακυρώθηκαν και τι ακολουθεί
Με έναν ακόμη και μάλιστα διπλό πλειστηριασμό βρέθηκε αντιμέτωπη σήμερα η «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική».
Ειδικότερα, βγήκαν στο σφυρί δύο μεγάλοι υπόγειοι χώροι στάθμευσης στο Atrina Center, τον πρώτο γυάλινο πύργο που έχτισε ήδη από τη δεκαετία του ’80 ο εκλιπών κατασκευαστής Μπάμπης Βωβός, «βαφτίζοντάς» τον με τα αρχικά των ονομάτων των παιδιών του.
Οι χώροι αυτοί «μοσχοπουλήθηκαν» καθώς από το πρωί σημειώθηκε μάχη μεταξύ των υποψήφιων αγοραστών με αποτέλεσμα να δοθούν διαδοχικές παρατάσεις στη διάρκεια του πλειστηριασμού. Έτσι αν και ξεκίνησε στις 10 το πρωί με προγραμματισμένη διάρκεια δύο ωρών, δηλαδή μέχρι τις 12, τελικά η διαδικασία ολοκληρώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι.
