ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική από 2 Φεβρουαρίου 2026 η ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων

• πλήρη και προσαυξημένη κατά 100% απόσβεση της δαπάνης για τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό, στο έτος αγοράς,• 100% προσαύξηση της δαπάνης για παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες έκδοσης.Η εισαγωγή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί σταθμό στην προσπάθεια ψηφιοποίησης της οικονομίας και αναμένεται να προσφέρει, όπως:• Μείωση της απώλειας ΦΠΑ και περιορισμό της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων.• Σημαντική διευκόλυνση των επιχειρήσεων κατά την εκπλήρωση των δηλωτικών τους υποχρεώσεων, χάρη στην απλοποίηση της διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και την προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ και του εντύπου Ε3.• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και μείωση του διαχειριστικού κόστους (κόστος έκδοσης, αποστολής & αποθήκευσης τιμολογίων, μείωση απωλειών τιμολογίων, λάθη χειροκίνητης καταχώρισης, διενέξεις με αντισυμβαλλόμενους).Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:• Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7.00 έως 20:00.• Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.