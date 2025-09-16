Τα λογιστήρια μετακομίζουν στο cloud – Yποχρεωτική γίνεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση
Τα λογιστήρια μετακομίζουν στο cloud – Yποχρεωτική γίνεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση
Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση θα ισχύσει καθολικά από το 2026 - Γιατί θα κερδίσουν διπλά όσοι ξεκινήσουν πρώτοι
Νέα εποχή για τα λογιστήρια των ελληνικών επιχειρήσεων ξεκινά. Από τα συρτάρια και τους φωριαμούς των γραφείων, οι φάκελοι και τα λογιστικά αρχεία μετακομίζουν προς διαφύλαξη στο «ηλεκτρονικό νέφος» και τους servers πιστοποιημένων παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται πραγματικότητα από φέτος, ενώ από το 2026 θα ισχύσει καθολικά, ανατρέποντας δεδομένα δεκαετιών και φιλοδοξώντας να μπει οριστικό τέλος στα κρυφά ή διπλά βιβλία των επιχειρήσεων, αλλά και στα πρόστιμα της Εφορίας για «απώλεια φορολογικών στοιχείων» σε όσους δήλωναν -ειλικρινά ή μη- ότι τα τηρούσαν όλα κανονικά, αλλά χάθηκαν ή καταστράφηκαν και δεν υπάρχουν πια αν ζητηθούν για έλεγχο.
Η επανάσταση έχει ήδη ξεκινήσει: προαιρετικά από την 1η Ιουλίου η διαβίβαση παραστατικών γίνεται μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο myDATA της ΑΑΔΕ για όσους έχουν πελάτη το Δημόσιο (Business to Government – B2G). Από 1η Σεπτεμβρίου καθίσταται υποχρεωτική για όλους τους προμηθευτές φορέων.
Το επόμενο βήμα είναι η καθολική εφαρμογή για όλους τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, κάτι που θα γίνει κατά κύματα από τα τέλη του έτους και το 2026. Οσοι όμως κινηθούν πιο νωρίς -αμέσως μετά τις διακοπές ή εντός του 2025– θα έχουν διπλά οφέλη: φορολογικά πλεονεκτήματα και χρόνο προσαρμογής χωρίς άγχος.
Μέχρι σήμερα επαγγελματίες και επιχειρήσεις διαβιβάζουν αυτόματα ή χειροκίνητα τα στοιχεία των τιμολογίων που εκδίδουν στην πλατφόρμα myDATA. Με το νέο καθεστώς η έκδοση θα γίνεται online με την Εφορία και πλέον οι επιχειρήσεις δεν θα υποχρεώνονται να φυλάσσουν παραστατικά στα γραφεία τους, που κοστίζει τόσο σε χώρο όσο και σε ασφάλεια (π.χ. κίνδυνος καταστροφής από πυρκαγιά, κλοπή ή φθορά). Την ευθύνη διαφύλαξης θα έχει ο πιστοποιημένος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης (ΥΠΑΗΕΣ) που θα αναλάβει την έκδοση και διακίνηση κάθε τιμολογίου.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει:
•Τέλος στα χαρτιά: Ολα τα τιμολόγια θα εκδίδονται, θα αποστέλλονται και θα αρχειοθετούνται ψηφιακά.
•Αυτόματη διαβίβαση: Τα στοιχεία θα φτάνουν στην ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο.
•Μηδενικός κίνδυνος απώλειας: Τα δεδομένα θα βρίσκονται ασφαλή σε επαγγελματικά data centers.
•Αμεση πρόσβαση: Εκδότης, λήπτης και λογιστής θα έχουν online πρόσβαση στα παραστατικά.
•Ταχύτερες πληρωμές: Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια δεν θα χάνονται, ούτε θα «εξαφανίζονται». Αυτό είναι ίσως πρόβλημα για όσους επικαλούνται λόγους προκειμένου να μην εξοφλούν τους προμηθευτές τους ή να δηλώνουν ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους τα παραστατικά στοιχεία για ενδεχόμενο έλεγχο.
•Απαλλαγή από τεχνικές ευθύνες: Ο πάροχος θα αναλάβει τη διαβίβαση και φύλαξη. Οι συνεπείς δεν θα έχουν να φοβούνται για τυχόν απώλεια, κλοπή ή καταστροφή των φορολογικών στοιχείων που θα διαφυλάσσονται από τον πάροχο.
•Λιγότερα λάθη: Τα στοιχεία θα αντλούνται απευθείας από το λογιστικό σύστημα.
•Μείωση κινδύνου προστίμων: Η συμμόρφωση θα γίνεται αυτόματα ελαχιστοποιώντας τα ανθρώπινα λάθη. Παίρνει τέλος πια η αβεβαιότητα για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που ήταν υπεύθυνοι για τη φύλαξη των φορολογικών παραστατικών τους επιφέροντας δυσβάσταχτα πρόστιμα και ατελείωτη ταλαιπωρία σε περίπτωση απώλειας.
Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι οι παλιές «ευελιξίες» θα πάψουν να ισχύουν. Η ΑΑΔΕ θα έχει πλέον online πρόσβαση στο πραγματικό παραστατικό που θα φυλάσσεται στο cloud αντί στην έδρα της επιχείρησης. Ο έλεγχος θα αποκτά πρόσβαση στα λογιστικά αρχεία ακόμη και της πιο απομακρυσμένης επιχειρηματικής εγκατάστασης. Ακυρώσεις και αλλαγές θα γίνονται πολύ πιο δύσκολες, καθώς κάθε κίνηση θα καταγράφεται και θα ελέγχεται αυτόματα.
Αυτό σημαίνει ότι επιχειρήσεις και επαγγελματίες θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες σε τυχόν αδιαφανείς πρακτικές. Η νέα τεχνολογία λειτουργεί ως φυσικός «ανιχνευτής» ασυνεπειών και φοροδιαφυγής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
«Θα γίνουμε Σούπερ Σπάρτη»: Τι αποκαλύπτει η φράση του Νετανιάχου για το όραμά του σχετικά με το Ισραήλ
Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT
Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται πραγματικότητα από φέτος, ενώ από το 2026 θα ισχύσει καθολικά, ανατρέποντας δεδομένα δεκαετιών και φιλοδοξώντας να μπει οριστικό τέλος στα κρυφά ή διπλά βιβλία των επιχειρήσεων, αλλά και στα πρόστιμα της Εφορίας για «απώλεια φορολογικών στοιχείων» σε όσους δήλωναν -ειλικρινά ή μη- ότι τα τηρούσαν όλα κανονικά, αλλά χάθηκαν ή καταστράφηκαν και δεν υπάρχουν πια αν ζητηθούν για έλεγχο.
Η επανάσταση έχει ήδη ξεκινήσει: προαιρετικά από την 1η Ιουλίου η διαβίβαση παραστατικών γίνεται μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο myDATA της ΑΑΔΕ για όσους έχουν πελάτη το Δημόσιο (Business to Government – B2G). Από 1η Σεπτεμβρίου καθίσταται υποχρεωτική για όλους τους προμηθευτές φορέων.
Το επόμενο βήμα είναι η καθολική εφαρμογή για όλους τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, κάτι που θα γίνει κατά κύματα από τα τέλη του έτους και το 2026. Οσοι όμως κινηθούν πιο νωρίς -αμέσως μετά τις διακοπές ή εντός του 2025– θα έχουν διπλά οφέλη: φορολογικά πλεονεκτήματα και χρόνο προσαρμογής χωρίς άγχος.
Μέχρι σήμερα επαγγελματίες και επιχειρήσεις διαβιβάζουν αυτόματα ή χειροκίνητα τα στοιχεία των τιμολογίων που εκδίδουν στην πλατφόρμα myDATA. Με το νέο καθεστώς η έκδοση θα γίνεται online με την Εφορία και πλέον οι επιχειρήσεις δεν θα υποχρεώνονται να φυλάσσουν παραστατικά στα γραφεία τους, που κοστίζει τόσο σε χώρο όσο και σε ασφάλεια (π.χ. κίνδυνος καταστροφής από πυρκαγιά, κλοπή ή φθορά). Την ευθύνη διαφύλαξης θα έχει ο πιστοποιημένος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης (ΥΠΑΗΕΣ) που θα αναλάβει την έκδοση και διακίνηση κάθε τιμολογίου.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει:
•Τέλος στα χαρτιά: Ολα τα τιμολόγια θα εκδίδονται, θα αποστέλλονται και θα αρχειοθετούνται ψηφιακά.
•Αυτόματη διαβίβαση: Τα στοιχεία θα φτάνουν στην ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο.
•Μηδενικός κίνδυνος απώλειας: Τα δεδομένα θα βρίσκονται ασφαλή σε επαγγελματικά data centers.
•Αμεση πρόσβαση: Εκδότης, λήπτης και λογιστής θα έχουν online πρόσβαση στα παραστατικά.
Οφέλη για νομοταγείςΟι επιχειρήσεις που λειτουργούν διαφανώς και τηρούν τις υποχρεώσεις τους έχουν μόνο να κερδίσουν. Η μείωση του κόστους είναι άμεση και μετρήσιμη. Σύμφωνα με μελέτες, το κόστος εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής ενός τιμολογίου με τον παραδοσιακό τρόπο μπορεί να φτάνει στα 3 ή 4 ευρώ – ή και πολύ περισσότερα ενδεχομένως αν συνυπολογιστεί και ο χώρος που καταλαμβάνουν στα γραφεία και τα λογιστήρια οι ντουλάπες και οι κούτες αποθήκευσης των παραστατικών! Επιπλέον, η νέα τεχνολογία εξασφαλίζει:
•Ταχύτερες πληρωμές: Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια δεν θα χάνονται, ούτε θα «εξαφανίζονται». Αυτό είναι ίσως πρόβλημα για όσους επικαλούνται λόγους προκειμένου να μην εξοφλούν τους προμηθευτές τους ή να δηλώνουν ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους τα παραστατικά στοιχεία για ενδεχόμενο έλεγχο.
•Απαλλαγή από τεχνικές ευθύνες: Ο πάροχος θα αναλάβει τη διαβίβαση και φύλαξη. Οι συνεπείς δεν θα έχουν να φοβούνται για τυχόν απώλεια, κλοπή ή καταστροφή των φορολογικών στοιχείων που θα διαφυλάσσονται από τον πάροχο.
•Λιγότερα λάθη: Τα στοιχεία θα αντλούνται απευθείας από το λογιστικό σύστημα.
•Μείωση κινδύνου προστίμων: Η συμμόρφωση θα γίνεται αυτόματα ελαχιστοποιώντας τα ανθρώπινα λάθη. Παίρνει τέλος πια η αβεβαιότητα για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που ήταν υπεύθυνοι για τη φύλαξη των φορολογικών παραστατικών τους επιφέροντας δυσβάσταχτα πρόστιμα και ατελείωτη ταλαιπωρία σε περίπτωση απώλειας.
Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι οι παλιές «ευελιξίες» θα πάψουν να ισχύουν. Η ΑΑΔΕ θα έχει πλέον online πρόσβαση στο πραγματικό παραστατικό που θα φυλάσσεται στο cloud αντί στην έδρα της επιχείρησης. Ο έλεγχος θα αποκτά πρόσβαση στα λογιστικά αρχεία ακόμη και της πιο απομακρυσμένης επιχειρηματικής εγκατάστασης. Ακυρώσεις και αλλαγές θα γίνονται πολύ πιο δύσκολες, καθώς κάθε κίνηση θα καταγράφεται και θα ελέγχεται αυτόματα.
Αυτό σημαίνει ότι επιχειρήσεις και επαγγελματίες θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες σε τυχόν αδιαφανείς πρακτικές. Η νέα τεχνολογία λειτουργεί ως φυσικός «ανιχνευτής» ασυνεπειών και φοροδιαφυγής.
Το γοργόν… και έκπτωση έχειΜε νέα διάταξη στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, το υπουργείο Οικονομικών θα δίνει διπλάσια φορολογική έκπτωση σε όσους ξεκινήσουν τουλάχιστον δύο μήνες πριν την υποχρεωτική εφαρμογή.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
«Θα γίνουμε Σούπερ Σπάρτη»: Τι αποκαλύπτει η φράση του Νετανιάχου για το όραμά του σχετικά με το Ισραήλ
Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα