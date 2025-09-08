Οι νέοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος - Δείτε αναλυτικούς πίνακες με παραδείγματα
Ο υπουργός επισήμανε ότι οι παρεμβάσεις στο φορολογικό δεν αποτελούν αποσπασματικές κινήσεις, αλλά συνιστούν μια συνολική αλλαγή φιλοσοφίας
«Η Ελλάδα στέλνει ισχυρό μήνυμα ότι συνδυάζει τη δημοσιονομική σταθερότητα με τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τις λεπτομέρειες των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, καθώς και τις νέες φορολογικές κλίμακες με συγκεκριμένα παραδείγματα για κάθε επίπεδο εισοδήματος.
Ο υπουργός επισήμανε ότι οι παρεμβάσεις στο φορολογικό δεν αποτελούν αποσπασματικές κινήσεις, αλλά συνιστούν μια συνολική αλλαγή φιλοσοφίας. Στόχος, όπως τόνισε, είναι η ενίσχυση των νέων, η ουσιαστική στήριξη της περιφέρειας και η συμβολή στην αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος.
Μετά τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά δύο μονάδες για όλους, ειδικά για τους τρίτεκνους ο συντελεστής μειώνεται από το 22% στο 9% και ειδικά για τους πολύτεκνους μηδενίζεται. Έτσι, το αφορολόγητο για οικογένειες με 4 παιδιά και άνω αυξάνεται στα 27.000 ευρώ. Με αποτέλεσμα:
- τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ θα έχει συνολικό όφελος 1.650 ευρώ -πολύτεκνος με καθαρό μισθό 1.800 ευρώ θα έχει καθαρό όφελος 4.100 ευρώ -Το όφελος για το ζευγάρι πολλαπλασιάζεται επί δύο, ενώ τα οφέλη θα είναι ορατά από τον Ιανουάριο 2026.
Ενίσχυση της νέας γενιάς, με στόχο τη μείωση της ανεργίας στις μικρές ηλικίες. Για παράδειγμα,
-για εισόδημα έως 20.000 ευρώ και άτομα έως 25 ετών, ο συντελεστής μηδενίζεται
-για άτομα 25- 30 ετών, μειώνεται από το 22% στο 9%. Όπως είπε ο υπουργός, έως 30 ετών είναι πάνω από 260.000 άτομα και έως 25 ετών 70.000 άτομα.
Στήριξη της μεσαίας τάξης, με την εισαγωγή, μεταξύ άλλων, του ενδιάμεσου συντελεστή 39%, ο οποίος είναι μειωμένος κατά 5 μονάδες με τα ισχύοντα σήμερα.
Ενίσχυση της περιφέρειας, με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για περιοχές με έως 1.500 κατοίκους (π.χ. αφορά σε Λέσβο, Σάμο, Κω, κ.ά.). Επίσης, εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής στα ενοίκια 12.000- 24.000 ευρώ (π.χ. ο φόρος των 6.350 ευρώ μπορεί να μειωθεί στα 5.150 ευρώ), επεκτείνεται η απαλλαγή του φόρου για κενά ακίνητα που θα ενοικιαστούν, κ.λπ.
Μέτρα για ελεύθερους επαγγελματίες, νέες μητέρες, συνταξιούχους
Μειώνεται κατά 50% η φορολογική επιβάρυνση για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Καταργείται για ελευθέριο εισόδημα για νέες μητέρες έως δύο έτη. Μειώνονται κατά 30% τα τεκμήρια διαβίωσης.
Καταργείται σε βάθος διετίας η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους, ήτοι το 2026 θα λάβουν τη μισή αύξηση. Όπως είπε ο υπουργός, για συνταξιούχο με εισόδημα 14.000 ευρώ ή καθαρή σύνταξη 1.080 ευρώ, το συνολικό όφελος θα είναι 593 ευρώ καθαρά (συνυπολογίζεται η ενίσχυση του Νοεμβρίου των 250 ευρώ και η ωφέλεια από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών), ενώ θα υπάρξουν επιπλέον 362 ευρώ από την προσωπική διαφορά.
Υπάρχει εθνική στόχευση με την αναμόρφωση του μισθολογίου και του βαθμολογίου και για την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό, από τον Οκτώβριο. Αυξάνεται η αποζημίωση των οπλιτών και θεσπίζονται φορολογικές απαλλαγές έως 200% σε τομείς σε άμυνα και τεχνολογία.
Στα επιμέρους μέτρα, καταργείται το τέλος τηλεόρασης 10%, δημιουργείται το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων, αναγνωρίζονται μισθολογικά οι 5ετείς κύκλοι σπουδών και χορηγείται απαλλαγή από τον φόρο για ιδρύματα και κληροδοτήματα.
Α. Αναμόρφωση φορολογικής κλίμακας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους
Γενικές παρεμβάσεις:
1. Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ:
Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%
Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%
Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%
2. Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.
Επιπλέον παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:
3. Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περεταίρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:
18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο
16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα
9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα
4. Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.
5. Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:
24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο
22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα
20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα
18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα
16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κτλ
Επιπλέον παρεμβάσεις για νέους:
6. Για τους νέους έως 25 ετών oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.
7. Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.
Οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026 και (α) οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν την ωφέλεια από την μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2026 με την αύξηση στις μηνιαίες καθαρές απολαβές τους καθώς ο φόρος παρακρατείται,
(β) οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο του 2027.
Συνολικά ωφελούνται περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι που σήμερα υπόκεινται με βάση τα εισοδήματά τους σε φόρο εισοδήματος.
Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ το 2026, 1,6 δισ. ευρώ το 2027 και 1,53 δισ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.
Ένας νέος 25 ετών που εργάζεται στο χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1250 ευρώ το μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2 μισθούς.
Ένας πολύτεκνος, με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2,3 μισθούς.
Ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών, χωρίς τέκνα, που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή σχεδόν ένα καθαρό μισθό.
Ένας μισθωτός με 2 τέκνα και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά), θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ, που ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα ενός καθαρού μισθού.
Ένας τρίτεκνος, με καθαρό μισθό 1291 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή περίπου ένα μισθό.
Ένα στέλεχος επιχείρησης, χωρίς τέκνα, με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρό εισόδημα 2.580 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.100 ευρώ.
Καταργείται σε βάθος διετίας η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους, ήτοι το 2026 θα λάβουν τη μισή αύξηση. Όπως είπε ο υπουργός, για συνταξιούχο με εισόδημα 14.000 ευρώ ή καθαρή σύνταξη 1.080 ευρώ, το συνολικό όφελος θα είναι 593 ευρώ καθαρά (συνυπολογίζεται η ενίσχυση του Νοεμβρίου των 250 ευρώ και η ωφέλεια από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών), ενώ θα υπάρξουν επιπλέον 362 ευρώ από την προσωπική διαφορά.
Αυξήσεις σε Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό
Υπάρχει εθνική στόχευση με την αναμόρφωση του μισθολογίου και του βαθμολογίου και για την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό, από τον Οκτώβριο. Αυξάνεται η αποζημίωση των οπλιτών και θεσπίζονται φορολογικές απαλλαγές έως 200% σε τομείς σε άμυνα και τεχνολογία.
Στα επιμέρους μέτρα, καταργείται το τέλος τηλεόρασης 10%, δημιουργείται το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων, αναγνωρίζονται μισθολογικά οι 5ετείς κύκλοι σπουδών και χορηγείται απαλλαγή από τον φόρο για ιδρύματα και κληροδοτήματα.
