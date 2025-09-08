Οι νέοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος - Δείτε αναλυτικούς πίνακες με παραδείγματα

Αυξήσεις σε Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό

Μειώνεται κατά 50% η φορολογική επιβάρυνση για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Καταργείται για ελευθέριο εισόδημα για νέες μητέρες έως δύο έτη. Μειώνονται κατά 30% τα τεκμήρια διαβίωσης.Καταργείται σε βάθος διετίας η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους, ήτοι το 2026 θα λάβουν τη μισή αύξηση. Όπως είπε ο υπουργός, για συνταξιούχο με εισόδημα 14.000 ευρώ ή καθαρή σύνταξη 1.080 ευρώ, το συνολικό όφελος θα είναι 593 ευρώ καθαρά (συνυπολογίζεται η ενίσχυση του Νοεμβρίου των 250 ευρώ και η ωφέλεια από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών), ενώ θα υπάρξουν επιπλέον 362 ευρώ από την προσωπική διαφορά.Υπάρχει εθνική στόχευση με την αναμόρφωση του μισθολογίου και του βαθμολογίου και για την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό, από τον Οκτώβριο. Αυξάνεται η αποζημίωση των οπλιτών και θεσπίζονται φορολογικές απαλλαγές έως 200% σε τομείς σε άμυνα και τεχνολογία.Στα επιμέρους μέτρα, καταργείται το τέλος τηλεόρασης 10%, δημιουργείται το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων, αναγνωρίζονται μισθολογικά οι 5ετείς κύκλοι σπουδών και χορηγείται απαλλαγή από τον φόρο για ιδρύματα και κληροδοτήματα.Α. Αναμόρφωση φορολογικής κλίμακας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους1. Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ:Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%2. Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.3. Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περεταίρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα4. Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.5. Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κτλΕπιπλέον παρεμβάσεις για νέους:6. Για τους νέους έως 25 ετών oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.7. Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.Οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026 και (α) οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν την ωφέλεια από την μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2026 με την αύξηση στις μηνιαίες καθαρές απολαβές τους καθώς ο φόρος παρακρατείται,(β) οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο του 2027.Συνολικά ωφελούνται περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι που σήμερα υπόκεινται με βάση τα εισοδήματά τους σε φόρο εισοδήματος.Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ το 2026, 1,6 δισ. ευρώ το 2027 και 1,53 δισ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.Ένας νέος 25 ετών που εργάζεται στο χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1250 ευρώ το μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2 μισθούς.Ένας πολύτεκνος, με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2,3 μισθούς.Ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών, χωρίς τέκνα, που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή σχεδόν ένα καθαρό μισθό.Ένας μισθωτός με 2 τέκνα και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά), θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ, που ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα ενός καθαρού μισθού.Ένας τρίτεκνος, με καθαρό μισθό 1291 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή περίπου ένα μισθό.Ένα στέλεχος επιχείρησης, χωρίς τέκνα, με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρό εισόδημα 2.580 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.100 ευρώ.