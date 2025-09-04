Εταιρείες και μετοχές που μπορεί να κινδυνεύσουν αν καταρρεύσει η γαλλική κυβέρνηση
Ποιοι έχουν τη μεγαλύτερη έκθεση στη γαλλική αγορά και πώς θα επηρεαστούν - Οι αντιστάσεις των μετοχών και οι πιέσεις στα ομόλογα - Οι Έλληνες που εξάγουν στη Γαλλία
Τόσες πολλές συναντήσεις, τόσο λίγα αποτελέσματα. Οι μαραθώνιες προσπάθειες του Γάλλου πρωθυπουργού, Φρανσουά Μπαϊρού, να αποφύγει την κατάρρευση της κυβέρνησής του στις 8 Σεπτεμβρίου φαίνεται ότι δεν έφεραν αποτέλεσμα και η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει.
Αν και οι ευρωπαϊκές αγορές -ακόμα και η γαλλική- έχουν μέχρι τώρα απαντήσει με ψυχραιμία στη νέα πολιτική κρίση της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ΕΕ, παρόλα αυτά υπάρχουν συγκεκριμένες μετοχές, εταιρείες και ομόλογα που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα στον γαλλικό κίνδυνο.
Τις μεγαλύτερες πιέσεις υπέστησαν οι μεγάλες γαλλικές τράπεζες, κυρίως οι BNP Paribas, Société Générale και Crédit Agricole, οι οποίες έχασαν περίπου 6-8% σε αξία η καθεμία, διαγράφοντας συνολικά 15 δισεκατομμύρια ευρώ από την αγορά.
Αναλυτές υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι μόνο το ένα πέμπτο των εσόδων του δείκτη CAC 40 προέρχεται από τη Γαλλία.
Σε περίπτωση που η κυβέρνηση Μπαϊρού χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης οι τράπεζες αναμένεται να βρεθούν και πάλι «στο μάτι του κυκλώνα», καθώς έχουν σημαντική έκθεση στην εθνική αγορά. Συγκεκριμένα, η Société Générale και η Crédit Agricole έχουν υψηλότερη συγκέντρωση εσόδων στη Γαλλία, γεγονός που τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σύγκριση με την BNP Paribas, η οποία έχει μεγαλύτερη διεθνή διαφοροποίηση.
Εκτός από τις τράπεζες, στους «ευαίσθητους» τομείς περιλαμβάνονται αυτοί των ακινήτων, η αυτοκινητοβιομηχανία και οι επικοινωνίες. Πρόκειται για τους κλάδους που αναμένεται να επηρεαστούν πρώτοι σε περίπτωση πολιτικής αναταραχής και οικονομικής επιβράδυνσης.
