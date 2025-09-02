«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Έξι ερωτήσεις και απαντήσεις για το πρόγραμμα

Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία 7/6/2025 αφορά ολόκληρη τη δαπάνη παραγγελίας και εξόφλησης του οχήματος. Αντίστοιχη πρακτική ακολουθήθηκε και σε προηγούμενους κύκλους (π.χ. στον γ’ κύκλο η περίοδος ξεκίνησε 7/6/2024 με επιλεξιμότητα από 1/5/2024).Ο έμπορος στον οποίο πήγα να αγοράσω το αυτοκίνητο μου διασφάλισε ότι αυτό θα επιδοτηθεί από τη δράση. Παρόλα αυτά δεν μπόρεσα να υποβάλω την αίτηση λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού.Αν σας δόθηκε η διαβεβαίωση από τρίτους ότι η αγορά σας θα επιδοτηθεί, ενώ αυτό δεν ίσχυε λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού, τότε η πληροφόρηση που λάβατε δεν ήταν ακριβής.Για να αποφύγετε τυχόν παραπληροφόρηση, συνιστάται πριν από κάθε ενέργεια να ενημερώνεστε αποκλειστικά από επίσημες πηγές, όπως η ιστοσελίδα της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και τα επίσημα έγγραφα/ανακοινώσεις του Υπουργείου, όπου αναφέρονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η τρέχουσα διαθεσιμότητα του προϋπολογισμού.Παρατήρησα ότι η καταχωρημένη στο πληροφοριακό σύστημα αίτησή μου, την οποία δεν μπόρεσα να υποβάλω λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού έχει διαγραφεί, Γιατί έγινε αυτό;Οι προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις που δεν υποβλήθηκαν διαγράφηκαν από το πληροφοριακό σύστημα γιατί αφενός, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 657/17.02.2025 ορίζεται ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων η 30η/06/2025, αφετέρου με το ΦΕΚ Β’ 4199/31.07.2025 θεσπίζεται νέος μηχανισμός επιδοτήσεων, διαφορετικός από αυτόν που ίσχυε στον παρελθόν και το πληροφοριακό σύστημα έπρεπε να τροποποιηθεί ώστε να υπολογίζει τις νέες επιδοτήσεις επί της λιανικής τιμής προ φόρων αγοράς του οχήματος.