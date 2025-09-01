ΔΕΗ: Μειωμένα κατά 15% τα πράσινα τιμολόγια για τον Σεπτέμβριο
ΔΕΗ: Μειωμένα κατά 15% τα πράσινα τιμολόγια για τον Σεπτέμβριο
Πρόκειται για τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή τους τελευταίους 12 μήνες - Στο 20% η μείωση σε σχέση με πέρυσι - Αναλυτικά οι τιμές όλων των τιμολογίων της ΔΕΗ
Η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ μειώνεται δραστικά στα 0,129 €/kWh, από 0,15153 €/kWh τον Αύγουστο, αντιπροσωπεύοντας μείωση 14,9%.
Πρόκειται για τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή τους τελευταίους 12 μήνες για το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή του πράσινου τιμολογίου τον Σεπτέμβριο του 2024 ήταν 0,1594 €/kWh δηλαδή η μείωση φτάνει το 19,1%.
Επιπλέον, στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον Σεπτέμβριο μειώνεται σε 0,1148 €/kWh, από 0,1279 €/kWh τον Αύγουστο, και έτσι οι πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές, μπορούν να επωφελούνται από επιπλέον χαμηλότερες τιμές τις ώρες χαμηλότερης χρέωσης.
Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all μειώνεται σημαντικα για τον Σεπτέμβριο στα 0,104 €/kWh, από 0,13898 €/kWh τον Αύγουστο, που αποτελεί τη χαμηλότερη τιμή του κίτρινου τιμολογίου της ΔΕΗ τους τελευταίους 12 μήνες.
Στα μπλε τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί και για τον Σεπτέμβριο σταθερές και ανταγωνιστικές τιμές. Η τιμή του 12μηνου προγράμματος myHomeEnter διαμορφώνεται στα 0,145€/kWh, ενώ το ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline διατίθεται στα 0,142€/kWh. Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, το πρόγραμμα myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 0,095€/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης. Χωρίς προϋποθέσεις, με χαμηλό πάγιο και δυνατότητα περαιτέρω εξοικονόμησης μέσω των ζωνών χαμηλής κατανάλωσης, τα μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ παραμένουν σταθερή και αξιόπιστη επιλογή για κάθε νοικοκυριό.
Περισσότερες πληροφορίες για τις διαθέσιμες επιλογές στο site της ΔΕΗ.
Η μείωση των τιμολογίων αντανακλά την υποχώρηση των τιμών χονδρικής στα 78 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Αύγουστο, από 100,5 ευρώ τον Ιούλιο.
Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις ότι η αποκλιμάκωση που παρατηρείται στις τιμές χονδρικής αναμένεται να αντικατοπτριστεί και στα πράσινα τιμολόγια. Έτσι, μετά τη ΔΕΗ και οι άλλοι πάροχοι έχουν περιθώριο να προσαρμόσουν τις τελικές τιμές στα τιμολόγια ρεύματος, προσφέροντας φθηνότερες χρεώσεις στους καταναλωτές.
