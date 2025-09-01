Mε μειωμένους λογαριασμούς ρεύματος «ποδαρικό» στο φθινόπωρο για τα νοικοκυριά - Η μείωση στη χονδρική τον Αύγουστο άγγιξε το 27%
Η πτώση στη χονδρική φέρνει διψήφιες μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου - Στην τελική ευθεία τα νέα ευέλικτα κόκκινα τιμολόγια
Mε μειωμένους λογαριασμούς ρεύματος κάνει «ποδαρικό» το φθινόπωρο για τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς οι πάροχοι ενέργειας ανακοινώνουν σήμερα τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου που ενσωματώνουν τη σημαντική πτώση στη χονδρεμπορική αγορά.
Η μείωση τον Αύγουστο άγγιξε το 27% με την μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 73,15 ευρώ η μεγαβατώρα (από 100,5 ευρώ τον Ιούλιο) που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε διψήφια πτώση τα πράσινα τιμολόγια με ανάλογη υποχώρηση και των κυμαινόμενων.
Στην αποκλιμάκωση των τιμών αναφέρθηκε χθες ο πρωθυπουργός αποδίδοντας την υποχώρηση στη μεγαλύτερη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις παρεμβάσεις που έγιναν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να περιοριστούν οι στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά ενέργειας που οδήγησαν σε ένα «θερμό» καλοκαίρι πέρσι από άποψη τιμών.
Όπως αναφέρθηκε οι τιμές χονδρικής φέτος μειώθηκαν κατά 29% και για πρώτη φορά, η Ελλάδα κατέγραψε χαμηλότερες τιμές από τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Δανία, γεγονός που προβάλλεται ως απόδειξη της αλλαγής δυναμικής δήλωσε χθες ο κ. Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός, στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, έστειλε σαφές μήνυμα προς τους παρόχους ότι οι μειώσεις πρέπει να περάσουν ολόκληρες στους καταναλωτές. «Αν αυτό δεν συμβεί, η κυβέρνηση θα παρέμβει υπέρ των πολιτών», ξεκαθάρισε, δίνοντας τον τόνο ενόψει και της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Στόχος είναι να παρουσιαστεί η πολιτική που θα συνδέει την πράσινη μετάβαση με πραγματική ελάφρυνση των νοικοκυριών. Αν αυτό δεν συμβεί τόνισε, πως «θα παρέμβουμε υπέρ των καταναλωτών, όπως έχουμε άλλωστε κάνει επανειλημμένα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η πράσινη ενεργειακή μετάβαση πρέπει να υπηρετεί πρωτίστως τα συμφέροντα των πολλών, ώστε τελικά να βγαίνουμε όλοι κερδισμένοι από αυτήν, και όχι κάποιοι μόνο σε βάρος των περισσότερων».
