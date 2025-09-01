Πράσινα Λιμάνια – Η Κυλλήνη ανοίγει το διάλογο για τη ναυτιλία του αύριο

Κλείσιμο

Μια ιδιαίτερηθα πραγματοποιηθεί αύριο, στις 12.30,, με θέμα «».Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από την, τον, τοκαι το, με την υποστήριξη του, τηςκαι της, έρχεται να αναδείξει τον κομβικό ρόλο των λιμανιών στον πράσινο μετασχηματισμό της ναυτιλίας.Το λιμάνι της Κυλλήνης δεν επιλέχθηκε τυχαία για τη φιλοξενία της ημερίδας. Είναιπου απέκτησε υποδομή ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (cold ironing), ισχύος 500 kVA, με πρόβλεψη για τέσσερις θέσεις ηλεκτροδότησης και μία θέση ηλεκτροφόρτισης.Ένα έργο που εντάσσεται στη στρατηγική «Fit for 55» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο έως το 2030 όλα τα κράτη-μέλη να έχουν προετοιμάσει τα λιμάνια τους για την παροχή ξηράς ηλεκτρικής ενέργειας στα ελλιμενιζόμενα πλοία.Η ημερίδα θα ξεκινήσει στις 12:30 μ.μ. με εγγραφές και χαιρετισμούς, ενώ ακολουθεί ένα πλούσιο πρόγραμμα θεματικών συνεδριών και στρογγυλών τραπεζιών:– Εισήγηση του καθηγητή ΕΜΠ Ιωάννη Προυσαλίδη για τα συστήματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από ξηράς (OPS) στα πλοία της ακτοπλοΐας.– Στρογγυλή τράπεζα για τον εξηλεκτρισμό της ναυτιλίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΥΠΕΝ, της ΔΕΔΔΗΕ και του CEO της Levante Ferries– Συζήτηση «ONE 2 ONE» με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικήςγια τις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης στις νησιωτικές περιοχές.– Στρογγυλή τράπεζα για τα λιμάνια ως μοχλούς ανάπτυξης, με παρεμβάσεις από τον Δήμαρχο Ανδραβίδας – Κυλλήνης Ιωάννη Λέντζα, τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλείαςκαι τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηλείας– Στρογγυλή τράπεζα για τον ρόλο των παράπλευρων υποδομών στη βιώσιμη ανάπτυξη, με ομιλητές τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, τον Πρόεδρο της Ολυμπίας Οδούκαι τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΠΑ– Συζήτηση για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των λιμανιών και το μέλλον της Μπλε Οικονομίας, με τη συμμετοχή της βουλευτού Ηλείας Διονυσίας – Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, του καθηγητή του ΕΚΠΑ Γιώργου Βαγγέλα και του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου ΚυλλήνηςΗ ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά τηλεοπτικά από το, αλλά και διαδικτυακά δίνοντας τη δυνατότητα σε κοινό σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια αλλά και σε κάθε άκρη του κόσμου, να παρακολουθήσει τον διάλογο για το μέλλον της ναυτιλίας.Την επιμέλεια του δημιουργικού και της τεχνικής παραγωγής έχει αναλάβει η