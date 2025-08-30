Ξεκινά μέχρι το τέλος του έτους η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου Ιωάννινα - Κακαβιά

O αυτοκινητόδρομος των 70 χλμ. θα συνδέει την Ιονία Οδό, αλλά και την Εγνατία Οδό, μέσω της πόλης των Ιωαννίνων με το Καλπάκι και τα Ζαγοροχώρια - Θα φτάνει μέχρι την Κακαβιά και τον μεθοριακό σταθμό Ελλάδος-Αλβανίας