“Πρώτα μένω στο σπίτι και μετά το αγοράζω”: Η τάση της «δοκιμαστικής διαμονής» στα πολυτελή ακίνητα
Γιατί οι εύποροι αγοραστές ζητούν να μείνουν πρώτα και να υπογράψουν μετά
Η αγορά ακινήτων υψηλής κατηγορίας δεν υπήρξε ποτέ απλή υπόθεση. Δεν μιλάμε για το τετραγωνικό μέτρο και την ενεργειακή κλάση, αλλά για την αίσθηση ενός χώρου που φιλοδοξεί να γίνει κομμάτι της καθημερινής ταυτότητας του ιδιοκτήτη του. Σε αυτό το πλαίσιο οι ξεναγήσεις διάρκειας 20-30 λεπτών και τα ραντεβού με porftolios που περιέχουν εκατοντάδες φωτογραφίες ή ακόμα και τα ψηφιακά 360D tours φαντάζουν πλέον ξεπερασμένα. Η νέα πολυτέλεια είναι η εμπειρία: να κοιμηθείς κάτω από τη στέγη που ίσως γίνει η επόμενή σου διεύθυνση, να ξυπνήσεις με τον ήλιο που θα σε βρίσκει κάθε πρωί, να ακούσεις τους ήχους της γειτονιάς και να αναπνεύσεις τον αέρα του μέλλοντός σου.
Το νέο φαινόμενο
Η τάση αυτή εμφανίζεται πλέον όλο και συχνότερα στην αγορά real estate στις ΗΠΑ και μοιάζει να κερδίζει έδαφος και στην Ευρώπη και αλλού. Στην Καλιφόρνια, σε έπαυλη αξίας 60 εκατ. δολαρίων, οι ιδιοκτήτες επέτρεψαν σε ενδιαφερόμενους να περάσουν δύο ολόκληρους μήνες στον χώρο, πληρώνοντας περίπου 500.000 δολάρια σαν «προσωρινό ενοίκιο». Μπορεί να μην οδήγησε σε άμεση πώληση, όμως οι φιλοξενούμενοι τελικά αγόρασαν άλλο ακίνητο στην ίδια περιοχή.
