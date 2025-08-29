Παπαχρήστου (Υπερταμείο): Τα χρονοδιαγράμματα των επόμενων βημάτων για Μαρίνα Καλαμαριάς και Κυβερνείο

Τι είπε για τα έργα της 6ης προβλήτας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, της αναβάθμισης του νέου σιδηροδρομικού σταθμού, του πρώην στρατοπέδου Γκόνου, αλλά και του «πρότζεκτ της ΔΕΘ»