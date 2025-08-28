Γαλλία: Υπό την πίεση των αγορών ο Μπαϊρού καλεί σε διάλογο και προειδοποιεί για πρόωρες εκλογές
Γαλλία: Υπό την πίεση των αγορών ο Μπαϊρού καλεί σε διάλογο και προειδοποιεί για πρόωρες εκλογές
Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας ζητά ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου και υπερασπίζεται τα μέτρα λιτότητας των €44 δισ.
Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, προανήγγειλε ότι θα ξεκινήσει απευθείας διαπραγματεύσεις με τους βουλευτές, επιχειρώντας να αποτρέψει την πτώση της κυβέρνησης ενόψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου. Προειδοποίησε, παράλληλα, ότι τυχόν νέες εκλογές θα επιτείνουν την αστάθεια, σε μια περίοδο που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα «συντριπτικό» δημόσιο χρέος.
Η αιφνίδια απόφασή του να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης βύθισε ξανά τη Γαλλία σε αβεβαιότητα, καθώς οι μεγαλύτερες αντιπολιτευτικές δυνάμεις –η ακροδεξιά της Λεπέν, η ριζοσπαστική Αριστερά και οι Σοσιαλιστές– έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα καταψηφίσουν την κυβέρνηση. Αν αυτό συμβεί, η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς σταθερό κυβερνητικό σχήμα, σε μια συγκυρία που οι αγορές παρακολουθούν στενά. Ήδη η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου κινείται στις 82 μονάδες βάσης πάνω από το γερμανικό, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο.
Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Μπαϊρού δήλωσε ότι ελπίζει τα κόμματα να επανεξετάσουν τη στάση τους τις επόμενες 12 ημέρες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στη «σύνθεση» των μέτρων λιτότητας, αλλά όχι στον στόχο. Έχει προτείνει πακέτο περικοπών και αυξήσεων φόρων ύψους 44 δισ. ευρώ, ώστε το έλλειμμα να μειωθεί στο 4,6% του ΑΕΠ από 5,4% φέτος. «Δεν κάνω παζάρια· ζητώ να συμφωνήσουμε στη σοβαρότητα και την επείγουσα ανάγκη», τόνισε.
Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε επίσης ότι μια νέα διάλυση της Βουλής δεν θα εξασφαλίσει σταθερότητα. Η προκάτοχός του, Μισέλ Μπαρνιέ, είχε απομακρυνθεί μόλις τον Δεκέμβριο από το ίδιο κοινοβούλιο που παραμένει βαθιά διχασμένο μετά τις πρόωρες εκλογές που προκήρυξε ο Εμανουέλ Μακρόν το 2024.
Παρά τη φθίνουσα δημοτικότητά του, ο Μπαϊρού δήλωσε αποφασισμένος να δώσει τη μάχη με την «πλάτη στον τοίχο», έχοντας την πλήρη στήριξη του προέδρου. Ωστόσο, αν αποτύχει να κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης, ο Μακρόν θα βρεθεί ξανά μπροστά στο δίλημμα είτε να ορίσει νέο πρωθυπουργό είτε να προχωρήσει στη ριψοκίνδυνη επιλογή νέων εκλογών.
