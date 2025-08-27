Παπασταύρου: Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα για τα θαλάσσια πάρκα

Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος αναφερόμενος στις τιμές ενέργειας είπε ότι τον φετινό Αύγουστο δεν παρατηρήθηκαν οι σημαντικές αποκλίσεις του περσινού καλοκαιριού