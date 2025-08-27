Δασμοί Τραμπ 50% στην Ινδία: Εμπορικός πόλεμος με φόντο το ρωσικό πετρέλαιο
Δασμοί Τραμπ 50% στην Ινδία: Εμπορικός πόλεμος με φόντο το ρωσικό πετρέλαιο
Οι δασμοί 50% του Τραμπ σε ινδικά προϊόντα απειλούν τις εξαγωγές της Ινδίας προς τις ΗΠΑ, εντείνουν τις σχέσεις με Ρωσία και BRICS και κλονίζουν τις φιλοδοξίες του Μόντι
Δασμούς 50% επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ορισμένα ινδικά προϊόντα — τον υψηλότερο στην Ασία — ως τιμωρία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί, ανατρέποντας μια πολυετή αμερικανική στρατηγική σύσφιξης δεσμών με την Ινδία.
Οι νέοι δασμοί, που τέθηκαν σε ισχύ στις 12:01 π.μ. ώρα Ουάσιγκτον την Τετάρτη, διπλασίασαν το προηγούμενο 25% στους ινδικούς εξαγωγικούς δασμούς. Ο Τραμπ κατηγόρησε την Ινδία ότι με τις αγορές ρωσικού πετρελαίου χρηματοδοτεί τον πόλεμο του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, ενώ το Νέο Δελχί απάντησε χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές ενέργειες «άδικες, αδικαιολόγητες και παράλογες».
Η εξέλιξη απειλεί να μειώσει δραστικά το εμπόριο της Ινδίας με την αμερικανική αγορά, την κορυφαία εξαγωγική της διέξοδο, ενώ πλήττει την ανταγωνιστικότητά της έναντι χωρών όπως η Κίνα και το Βιετνάμ. Παράλληλα, εγείρει ερωτήματα για τις φιλοδοξίες του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι να μετατρέψει τη χώρα σε βιομηχανικό κόμβο.
«Πρόκειται για στρατηγικό σοκ που απειλεί την παρουσία της Ινδίας στις αμερικανικές αγορές έντασης εργασίας, με κίνδυνο μαζικής ανεργίας στα εξαγωγικά κέντρα και αποδυνάμωσης της συμμετοχής της στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας», τόνισε ο Ατζάι Σριβαστάβα, ιδρυτής του ινδικού think tank Global Trade Research Initiative.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια»: Πενήντα χρόνια από την ιστορική φράση του Καραμανλή για τους πραξικοπηματίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: Όλοι τρέχουν για τα $500 δισ. της ανοικοδόμησης... και ο Τραμπ για τις σπάνιες γαίες - Ποια «deal» έχουν ήδη κλείσει
Γαλλία: Το αδιέξοδο «αγγίζει» τον Μακρόν που ξεμένει από πρωθυπουργήσιμους, ενώ τα spreads τραβούν την ανηφόρα
Οι νέοι δασμοί, που τέθηκαν σε ισχύ στις 12:01 π.μ. ώρα Ουάσιγκτον την Τετάρτη, διπλασίασαν το προηγούμενο 25% στους ινδικούς εξαγωγικούς δασμούς. Ο Τραμπ κατηγόρησε την Ινδία ότι με τις αγορές ρωσικού πετρελαίου χρηματοδοτεί τον πόλεμο του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, ενώ το Νέο Δελχί απάντησε χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές ενέργειες «άδικες, αδικαιολόγητες και παράλογες».
Η εξέλιξη απειλεί να μειώσει δραστικά το εμπόριο της Ινδίας με την αμερικανική αγορά, την κορυφαία εξαγωγική της διέξοδο, ενώ πλήττει την ανταγωνιστικότητά της έναντι χωρών όπως η Κίνα και το Βιετνάμ. Παράλληλα, εγείρει ερωτήματα για τις φιλοδοξίες του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι να μετατρέψει τη χώρα σε βιομηχανικό κόμβο.
«Πρόκειται για στρατηγικό σοκ που απειλεί την παρουσία της Ινδίας στις αμερικανικές αγορές έντασης εργασίας, με κίνδυνο μαζικής ανεργίας στα εξαγωγικά κέντρα και αποδυνάμωσης της συμμετοχής της στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας», τόνισε ο Ατζάι Σριβαστάβα, ιδρυτής του ινδικού think tank Global Trade Research Initiative.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια»: Πενήντα χρόνια από την ιστορική φράση του Καραμανλή για τους πραξικοπηματίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: Όλοι τρέχουν για τα $500 δισ. της ανοικοδόμησης... και ο Τραμπ για τις σπάνιες γαίες - Ποια «deal» έχουν ήδη κλείσει
Γαλλία: Το αδιέξοδο «αγγίζει» τον Μακρόν που ξεμένει από πρωθυπουργήσιμους, ενώ τα spreads τραβούν την ανηφόρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα