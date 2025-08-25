Πετρέλαιο: Η γεωπολιτική αστάθεια τροφοδοτεί νέα άνοδο των τιμών - Αλμα άνω του 1,5% στο Brent
Πετρέλαιο: Η γεωπολιτική αστάθεια τροφοδοτεί νέα άνοδο των τιμών - Αλμα άνω του 1,5% στο Brent
Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν τη Δευτέρα μετά τις ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την αισιοδοξία για μείωση επιτοκίων από τη Fed, αλλά οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν υπερπροσφορά και πτωτική πορεία
Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο της παγκόσμιας αγοράς, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και οι κινήσεις των κεντρικών τραπεζών αναζωπυρώνουν την αβεβαιότητα για την πορεία ενός από τα σημαντικότερα εμπορεύματα της παγκόσμιας οικονομίας.
Τη Δευτέρα, στις αγορές των commodities, το Brent ανέβηκε κατά 1,58% στα 68,80 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI έκανε άλμα ύψους 1,79% στα 64,80 δολάρια, καθώς οι επιθέσεις της Ουκρανίας με drones σε εγκαταστάσεις της Ρωσίας έφεραν ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους στην προσφορά.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά που ξέσπασε στο τερματικό Ust-Luga και οι ζημιές στο διυλιστήριο Novoshakhtinsk, ισχύος περίπου 100.000 βαρελιών ημερησίως, ανέδειξαν την ευπάθεια της ρωσικής ενεργειακής αλυσίδας σε συνθήκες πολέμου.
Η Ρωσία, ως ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές στην παγκόσμια αγορά, βρίσκεται στο στόχαστρο επανειλημμένων ουκρανικών επιθέσεων, οι οποίες εντείνουν τον φόβο για διακοπές στην παραγωγή και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ειδικά δε, καθώς δεν φαίνεται φως στο… τούνελ των προσπαθειών για ειρήνη.
«Η αγορά ανησυχεί πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες δεν πηγαίνουν πουθενά» σχολίασε χαρακτηριστικά ο Όλε Χάνσεν, της Saxo Bank. Και αυτό κρατά τον κλάδο νευρικό όσον αφορά την πιθανότητα ο Ντόναλντ Τραμπ να χάσει την υπομονή του με τη Μόσχα και να προχωρήσει σε επιπλέον κυρώσεις κατά των ρωσικών ενεργειακών ροών που θα επηρέαζαν τις τιμές.
Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Συναγερμός στην Αθήνα για τα νέα κόλπα της Άγκυρας που βάζει σε... πειρασμό Αίγυπτο και Συρία
Ποιος ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι που πνίγηκε εν πλω για τη Μύκονο - Ο γάμος του με Ελληνίδα και η εταιρεία με τα σκάφη
«Δεν θα της το συγχωρήσω ποτέ, δεν είναι σύμβολο»: Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό αποκαλύπτει τη ρήξη με τη μητέρα της μετά τη δίκη του «τέρατος της Αβινιόν»
Τη Δευτέρα, στις αγορές των commodities, το Brent ανέβηκε κατά 1,58% στα 68,80 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI έκανε άλμα ύψους 1,79% στα 64,80 δολάρια, καθώς οι επιθέσεις της Ουκρανίας με drones σε εγκαταστάσεις της Ρωσίας έφεραν ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους στην προσφορά.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά που ξέσπασε στο τερματικό Ust-Luga και οι ζημιές στο διυλιστήριο Novoshakhtinsk, ισχύος περίπου 100.000 βαρελιών ημερησίως, ανέδειξαν την ευπάθεια της ρωσικής ενεργειακής αλυσίδας σε συνθήκες πολέμου.
Η Ρωσία, ως ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές στην παγκόσμια αγορά, βρίσκεται στο στόχαστρο επανειλημμένων ουκρανικών επιθέσεων, οι οποίες εντείνουν τον φόβο για διακοπές στην παραγωγή και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ειδικά δε, καθώς δεν φαίνεται φως στο… τούνελ των προσπαθειών για ειρήνη.
«Η αγορά ανησυχεί πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες δεν πηγαίνουν πουθενά» σχολίασε χαρακτηριστικά ο Όλε Χάνσεν, της Saxo Bank. Και αυτό κρατά τον κλάδο νευρικό όσον αφορά την πιθανότητα ο Ντόναλντ Τραμπ να χάσει την υπομονή του με τη Μόσχα και να προχωρήσει σε επιπλέον κυρώσεις κατά των ρωσικών ενεργειακών ροών που θα επηρέαζαν τις τιμές.
Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Συναγερμός στην Αθήνα για τα νέα κόλπα της Άγκυρας που βάζει σε... πειρασμό Αίγυπτο και Συρία
Ποιος ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι που πνίγηκε εν πλω για τη Μύκονο - Ο γάμος του με Ελληνίδα και η εταιρεία με τα σκάφη
«Δεν θα της το συγχωρήσω ποτέ, δεν είναι σύμβολο»: Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό αποκαλύπτει τη ρήξη με τη μητέρα της μετά τη δίκη του «τέρατος της Αβινιόν»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα