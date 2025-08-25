Πετρέλαιο: Η γεωπολιτική αστάθεια τροφοδοτεί νέα άνοδο των τιμών - Αλμα άνω του 1,5% στο Brent

Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν τη Δευτέρα μετά τις ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την αισιοδοξία για μείωση επιτοκίων από τη Fed, αλλά οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν υπερπροσφορά και πτωτική πορεία