Έκρηξη στην αγορά cloud: Ποιοι αποκομίζουν αμύθητα κέρδη, τι μπορεί να προσδοκά η Ελλάδα (γραφήματα)

Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη εκτοξεύει και πάλι τη ζήτηση για υπηρεσίες “νέφους”- Οι Τρεις Μεγάλοι της αγοράς, ποιοι κυριαρχούν στις υπηρεσίες και ποιοι μένουν με τα «ψίχουλα» μίας αγοράς εκατοντάδων δισεκατομμυρίων- Το προφίλ των ελληνικών επιχειρήσεων