Έκρηξη στην αγορά cloud: Ποιοι αποκομίζουν αμύθητα κέρδη, τι μπορεί να προσδοκά η Ελλάδα (γραφήματα)
Έκρηξη στην αγορά cloud: Ποιοι αποκομίζουν αμύθητα κέρδη, τι μπορεί να προσδοκά η Ελλάδα (γραφήματα)
Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη εκτοξεύει και πάλι τη ζήτηση για υπηρεσίες “νέφους”- Οι Τρεις Μεγάλοι της αγοράς, ποιοι κυριαρχούν στις υπηρεσίες και ποιοι μένουν με τα «ψίχουλα» μίας αγοράς εκατοντάδων δισεκατομμυρίων- Το προφίλ των ελληνικών επιχειρήσεων
Η παγκόσμια αγορά cloud ήταν ήδη τεράστια: 330 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Synergy Research, που παρουσιάζει ο ιστότοπος στατιστικών Statista. Σε μία τόσο μεγάλη αγορά (που ανέρχονταν σε λιγότερο από 50 δισ. δολάρια το 2017), οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης δεν είναι εύκολοι. Ωστόσο το 2023 κατάφερε να αναπτυχθεί κατά 20% και το μέλλον προδιαγράφεται ακόμα πιο λαμπρό, χάρη στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (GenAI).
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα