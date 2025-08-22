Σκληρό μήνυμα Ντράγκι: Η Ευρώπη θεατής, χωρίς φωνή και χωρίς δύναμη - Υποτάχτηκε στις ΗΠΑ

Ιδιαίτερα επικριτικός όσον αφορά την γεωπολιτική επιρροή της ΕΕ εμφανίστηκε ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας - Ενδοτικότητα απέναντι στις ΗΠΑ για δασμούς και αμυντικές δαπάνες - Θεατής για Γάζα, Ιράν και Ουκρανία