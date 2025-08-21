ΑΑΔΕ:  Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία

Νέο πλαίσιο της ΑΑΔΕ βάζει δικλείδες ασφαλείας και ξεκαθαρίζει πότε γίνεται δεκτή η ημερομηνία παύσης - Οι επιχειρηματίες απαλλάσσονται από τη ΔΟΥ αλλά πρέπει πρώτα να τακτοποιούν εκκρεμότητες