ΑΑΔΕ: Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία
Νέο πλαίσιο της ΑΑΔΕ βάζει δικλείδες ασφαλείας και ξεκαθαρίζει πότε γίνεται δεκτή η ημερομηνία παύσης - Οι επιχειρηματίες απαλλάσσονται από τη ΔΟΥ αλλά πρέπει πρώτα να τακτοποιούν εκκρεμότητες
Νέα απόφαση της ΑΑΔΕ ανοίγει με πιο ξεκάθαρο τρόπο τον δρόμο για πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας διακοπής εργασιών επιχειρήσεων, καταργώντας και στην πράξη την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις ΔΟΥ.
Μέσα από ειδική εφαρμογή στο Taxisnet οι φορολογούμενοι θα μπορούν να δηλώνουν το κλείσιμο της δραστηριότητάς τους, με τη Φορολογική Διοίκηση να ελέγχει αυτόματα αν υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία της επιχείρησης που επηρεάζουν την ημερομηνία παύσης.
Στην πράξη, αν μια εταιρεία δηλώσει ότι σταματά στις 30 Απριλίου αλλά είχε δηλώσει αλλαγή έδρας ή νέο διαχειριστή τον Ιούνιο, τότε ως χρόνος διακοπής θα ληφθεί η πιο πρόσφατη μεταβολή. Το νέο πλαίσιο καλύπτει σχεδόν κάθε πιθανή αλλαγή: από επωνυμία, έδρα και δραστηριότητες, μέχρι εταίρους, μέλη Δ.Σ., νόμιμους εκπροσώπους, καταστατικό, κεφάλαιο, καθεστώς ΦΠΑ και ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Αν υπάρχουν εκκρεμότητες, αυτές πρέπει να τακτοποιηθούν προτού κλείσει οριστικά η επιχείρηση.
Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις. Αλλαγές που δεν συνιστούν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα – όπως η αντιστοίχιση ΚΑΔ, η δήλωση κατοικίας ως έδρας ή η θέση σε αδράνεια – δεν μπλοκάρουν την αναδρομική διακοπή. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον δεν υπάρχουν ουσιαστικές κινήσεις, ο φορολογούμενος μπορεί να δηλώσει παύση από την ημερομηνία που επιθυμεί.
Ειδική μέριμνα προβλέπεται για τις επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση ή έχουν λυθεί. Αν αποδεικνύεται ότι στην πράξη είχαν σταματήσει τη δραστηριότητά τους νωρίτερα, τότε αυτός ο χρόνος αναγνωρίζεται ως ημερομηνία διακοπής, ακόμη κι αν η επίσημη διαγραφή στο ΓΕΜΗ έγινε πολύ αργότερα. Έτσι, μια εταιρεία που έπαψε να λειτουργεί το 2020 αλλά διαγράφηκε το 2022, μπορεί πλέον να δηλώσει το 2020 ως χρόνο παύσης.
Ένα άλλο παράδειγμα: Από τον Σεπτέμβριο, ένας επαγγελματίας που θέλει να κλείσει την ατομική του επιχείρηση θα μπορεί να υποβάλει αίτηση ηλεκτρονικά, δηλώνοντας ως ημερομηνία διακοπής την 30η Σεπτεμβρίου. Το σύστημα θα «διασταυρώσει» αυτόματα τα στοιχεία του: αν έχει δηλωθεί αλλαγή επωνυμίας ή προσθήκη ΚΑΔ τον Αύγουστο, τότε η πραγματική διακοπή θα μεταφερθεί υποχρεωτικά στον Αύγουστο. Αντίθετα, αν δεν υπάρχουν τέτοιες εκκρεμότητες, η παύση θα περάσει ακριβώς στην ημερομηνία που έχει δηλώσει. Με τον τρόπο αυτό, η ΑΑΔΕ διασφαλίζει ότι το μητρώο παραμένει «καθαρό» και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να δηλώνουν εικονικές ημερομηνίες για να αποφύγουν φόρους ή υποχρεώσεις.
