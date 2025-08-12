Σπάει ο ιστορικός 4ετής κύκλος του Bitcoin – Θα ξαναδούμε δραματικές διορθώσεις 70% και 80%; (γράφημα)

Οι θεσμικοί επενδυτές αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού - Αναλυτές εκτιμούν ότι η παραδοσιακή τετραετής πορεία τιμών του Bitcoin ίσως τελειώνει, με ETFs, θεσμικά κεφάλαια και πιο ήπια ρύθμιση να επανακαθορίζουν την αγορά