Σπάει ο ιστορικός 4ετής κύκλος του Bitcoin – Θα ξαναδούμε δραματικές διορθώσεις 70% και 80%; (γράφημα)
Οι θεσμικοί επενδυτές αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού - Αναλυτές εκτιμούν ότι η παραδοσιακή τετραετής πορεία τιμών του Bitcoin ίσως τελειώνει, με ETFs, θεσμικά κεφάλαια και πιο ήπια ρύθμιση να επανακαθορίζουν την αγορά
Ο ιστορικός «κύκλος» του Bitcoin δείχνει σημάδια ότι σπάει, καθώς το νέο προφίλ των επενδυτών και η πιο ευνοϊκή ρυθμιστική στάση αλλάζουν τις ισορροπίες της αγοράς.
Αν αυτό το άλλοτε προβλέψιμο μοτίβο τερματιστεί, οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές για τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές αξιολογούν την πορεία της τιμής και τον σωστό χρόνο τοποθέτησης στο Bitcoin.
«Δεν έχει τελειώσει επίσημα μέχρι να δούμε θετικές αποδόσεις το 2026. Αλλά πιστεύω ότι θα δούμε, οπότε ας το πούμε: ο 4ετής κύκλος έχει τελειώσει», δήλωσε στο CNBC ο Matthew Hougan, επικεφαλής επενδύσεων της Bitwise Asset Management.
