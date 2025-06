Ο… ειρηνοποιός και το πάρτι στις αγορές, οι φήμες για την Κίμπερλι, αρχίζει το βουλευτικό πανηγύρι του ΟΠΕΚΕΠΕ, η αλάνα της Κριεζώτου και το ΣτΕ

-Καμπανάκια χτύπησαν σε Μ.Μ και υπουργείο Υποδομών από τις διαρροές στον τύπο της διοίκησης της Ελληνικό Μετρό εναντίον της ΑΒΑΞ με αφορμή τη Γραμμή 4. Ομολογώ πως δεν θυμάμαι αντίστοιχο προηγούμενο. Εκτός από το εξωθεσμικό του πράγματος, αυτές οι εντάσεις κάθε άλλο παρά ευνοούν τα ήρεμα νερά που θέλει η κυβέρνηση για τα μεγάλα έργα προκειμένου αφενός να τελειώσουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό και αφετέρου να μην χαθούν πόροι.Το μπιφ ΔΕΗ – OTE-Η είσοδος της ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες και μάλιστα στο πιο δυναμικό τους κομμάτι, αυτό των υπηρεσιών FTTH (οπτική ίνα στο σπίτι), εκτός του ότι έδωσε πνοή σε μια κατά τα άλλα... παγιωμένη αγορά, άναψε τα αίματα και μεταξύ των εταιρειών του κλάδου. Ο νέος (ΔΕΗ) απειλεί κυρίως τον παλιό και ισχυρότερο παίκτη (ΟΤΕ), αφού όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις αυτός που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο, δυνητικά, θα έχει τις περισσότερες διαρροές πελατών. Η κόντρα ή όπως θα έλεγαν οι νεότεροι, το μπιφ μεταξύ των δύο πλευρών είναι πλέον εμφανές και τα περισσότερα ερωτήματα αφορούν τον ΟΤΕ αφού αυτός καλείται να αντιδράσει. Αυτό έγινε και στη προχθεσινή γενική συνέλευση του ΟΤΕ όταν από τις πρώτες κιόλας ερωτήσεις των μετόχων το θέμα που τέθηκε ήταν πώς θα αντιδράσει ο Οργανισμός, μεταξύ άλλων, και στην επιθετική τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ. Ο Κώστας Νεμπής δήλωσε πως ο ΟΤΕ σέβεται κάθε ανταγωνιστή, αλλά δεν φοβάται κανέναν, ενώ μετά στα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν στελέχη του Οργανισμού έλεγαν πως ο ΟΤΕ έχει ισχυρές γραμμές άμυνας, οι περισσότεροι πελάτες του (πάνω από το 70%) έχουν συνδυαστικά πακέτα, με την εμπορική πολιτική που θα ακολουθήσει (Magenta, κ.λπ.) οι συνδρομητές θα έχουν όλο και περισσότερες προσφορές, το δίκτυο είναι υπογειοποιημένο άρα λιγότερο εκτεθειμένο σε φυσικά φαινόμενα, καταστροφές, κ.λπ. Επιπλέον, στον ΟΤΕ δεν φαίνεται να πιστεύουν πως οι τιμές που προσφέρει η ΔΕΗ για οπτική ίνα, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις είναι 50-60% χαμηλότερα των άλλων εταιρειών, θα διατηρηθούν για καιρό, κάτι που μένει να φανεί. Αφήστε που στον ΟΤΕ δεν βλέπουν με καλό μάτι την αποχώρηση πολλών στελεχών που από το Μαρούσι κατηφορίζουν προς τη Χαλκοκονδύλη... Από την άλλη πλευρά, στη ΔΕΗ λένε πως τα πακέτα για συνδέσεις γρήγορου ίντερνετ που διατέθηκαν και ξεκινούν με πάγιο από την πολύ ανταγωνιστική τιμή των 17,90 ευρώ έχουν ήδη κάνει αίσθηση στην αγορά και έτσι θα ασκηθεί πίεση στις άλλες εταιρείες να ρίξουν τις τιμές στη λιανική. Προβλέπουν πως το δίκτυο της ΔΕΗ Fiber Grid θα μεγαλώσει με πολύ γρήγορο ρυθμό, καθώς είναι σε μεγάλο βαθμό εναέριο και δεν απαιτεί τόσο χρόνο να αναπτυχθεί όσο το υπόγειο, θα καλύψουν σύντομα και με επάρκεια πολύ περισσότερες περιοχές στην επικράτεια, ενώ όπως λέγεται αργά ή γρήγορα θα μπουν στο παιχνίδι και πακέτα για ρεύμα και internet. Και έπεται συνέχειαΠανηγυρική Greek Day στο Παρίσι – Σε επίπεδα 2015 οι τραπεζικές μετοχές.-Το έδειξε το Χρηματιστηριακό ταμπλό στη χθεσινή συνεδρίαση αλλά και το διαπίστωσαν από πρώτο χέρι όσοι συμμετείχαν χθες στο roadshow της BNP στο Παρίσι. Εξαιρετικά θετικό ήταν το κλίμα στο greek day που έγινε όπως είπαμε στη Γαλλική πρωτεύουσα με τη συμμετοχή των 4 συστημικών τραπεζών και του ΟΔΔΗΧ. Οι αναλυτές θεωρούν πως συρρικνώνεται ο γεωπολιτικός κίνδυνος και η Ελλάδα -παρά τις τρέχουσες αυξημένες τιμές- θεωρείται ευκαιρία λόγω της μεγαλύτερης ανάπτυξης και των εναλλακτικών μορφών εσόδων που μπορούν να αναπτύξουν οι τράπεζες, μέσω εξαγορών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οι ερωτήσεις δεν αφορούσαν σχεδόν καθόλου τα μακροοικονομικά με τους αναλυτές να επικεντρώνονται στη συνέπεια της μερισματικής πολιτικής και στην πιστωτική επέκταση. Μεταξύ των επενδυτών που έδωσαν το παρόν ήταν Citadel, Caisse dew Depots, BNP, AXIOM, HSBC, Canada Pension Plan, Rοthchild. Ο επενδυτικός ενθουσιασμός για τις τράπεζες «εξαργυρώθηκε» και στο χρηματιστηριακό ταμπλό όπου ο κλαδικός δείκτης έκλεισε χθες σε νέο υψηλό 10ετίας, καθώς αύξησε την ετήσια απόδοσή του στο +51,3%, αφού ξεκίνησε την χρονιά από τις 1.286 μονάδες και πλέον βρίσκεται στις 1.945 μονάδες. Μάλιστα, έχει να δει υψηλότερο κλείσιμο από τις 19 Νοεμβρίου 2015 και τις 2.304 μονάδες. Στον δρόμο των πολυετών ρεκόρ ακολούθησαν τρεις εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Η Εθνική ανέβηκε πάνω από τα 11 ευρώ για πρώτη φορά από τις 27 Νοεμβρίου 2015, η Eurobank (2,877 ευρώ) έκλεισε στην υψηλότερη τιμή από τις 9 Νοεμβρίου του ίδιου έτους και η Alpha Bank έφτασε μία ανάσα από τα 3 ευρώ, αλλά έκλεισε στο υψηλότερο σημείο από τις 24 Νοεμβρίου 2015. Στο ίδιο μήκος κύματος θα μπορούσε να κινηθεί και η Τράπεζα Πειραιώς, αν δεν είχε μεσολαβήσει η επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,298 ευρώ ανά μετοχή. Με ρυθμό +84,9% τρέχει φέτος η Alpha Bank και ακολουθούν η Τράπεζα Πειραιώς στο +52,1%, η ΕΤΕ στο +47,3% και η Eurobank στο +29%. Ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ η αποτίμηση της Eurobank και της Εθνικής, ενώ πάνω από τα 7 δισ. ευρώ διαμορφώνεται η χρηματιστηριακή αξία της Πειραιώς και της Alpha Bank. Αθροιστικά, οι έξι μετοχές του τραπεζικού κλάδου συγκεντρώνουν κεφαλαιοποίηση της τάξης των 40,77 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 32% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.Εμπρός στον δρόμο που χάραξε... ο Δούρος-Ο κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών άλλαξε και οι εισηγμένες εταιρείες καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις που τίθενται, με επίκεντρο την αύξηση της διασποράς των μετοχών τους. Το ελάχιστο ποσοστό διασποράς είναι τουλάχιστον 25% όταν η μέση κεφαλαιοποίηση της εταιρείας είναι κάτω των 200 εκατ. ευρώ και τουλάχιστον 15% όταν η κεφαλαιοποίηση είναι άνω των 200 εκατ. ευρώ. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου και από την 1η Ιουλίου, η διοίκηση του ΧΑ, ξεκινά τον πρώτο έλεγχο συμμόρφωσης των εισηγμένων με τους νέους κανόνες για τη διασπορά. Λόγω αυτής της πίεσης θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε κινήσεις αύξησης κεφαλαίου, ή και πωλήσεις μετοχών από βασικούς μετόχους προς το επενδυτικό κοινό, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εκπληρούνται τα ελάχιστα όρια διασποράς. Οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόσκαιρες πιέσεις σε κάποιες μετοχές, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να ενισχύσουν τη ρευστότητα και το ενδιαφέρον των επενδυτών για μικρότερες εταιρείες με περιθώρια ανάπτυξης. Οι εισηγμένες που δεν πληρούν τα κριτήρια έχουν 3 επιλογές. Αυτοί που δεν ενδιαφέρονται να συνεχίσουν στο Χρηματιστήριο (Κτήμα Λαζαρίδη) συγκεντρώνουν τις μετοχές και αποχωρούν. Αυτοί που δεν μπορούν να ανταποκριθούν, αναζητούν έναν νέο μεγάλο μέτοχο που αλλάζει τα οικονομικά και επιχειρηματικά δεδομένα (Δούρος). Τέλος, η τρίτη λύση είναι αυτή που επέλεξε η MED (ΟΝΥΧ πλέον) της Εναλλακτικής Αγοράς η οποία μόνη της διεύρυνε τη μετοχική βάση και την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Ωστόσο, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και χειρισμοί όπως της ΟΝΥΧ θέλουν χρόνο, οπότε ουσιαστικά τώρα πια οι λύσεις είναι δύο, οπότε είναι πιθανόν τις επόμενες ημέρες να ανακοινωθούν κάποιες συμφωνίες ή και να δούμε εισηγμένες να πετούν λευκές πετσέτες.Η αλάνα στην Κριεζώτου και οι πονηριές με το ΣτΕ-Επτά ολόκληρα χρόνια προσπαθούσε ο ΕΦΚΑ να βρει αξιόπιστο επενδυτή με σοβαρό business plan για να αξιοποιήσει το νεοκλασικό ακίνητό του στον πεζόδρομο της Ζαλοκώστα. Ύστερα από τέσσερις άγονους διαγωνισμούς, ο 5ος το 2021 είχε αίσιο τέλος και το ακίνητο μισθώθηκε στη «ΛΑΜΨΑ» που λειτουργεί και το παρακείμενο Athens Capital-Mgallery. Πριν από ένα μήνα περίπου έγιναν τα εγκαίνια του κτιρίου που ανακαινίστηκε πλήρως και στεγάζει τώρα το Athens Capital Suites-MGallery, αναβαθμίζοντας το τουριστικό προϊόν της πόλης. Ο ΕΦΚΑ λόγω των δυσκολιών που συνάντησε στην αξιοποίηση του κτιρίου, για να κάνει τον διαγωνισμό πιο ελκυστικό πρόσθεσε τον όρο ότι ο ανάδοχος για το ακίνητο της Ζαλοκώστα θα είχε το δικαίωμα προτίμησης στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του οικοπέδου 490τ.μ. στην Κριεζώτου, μόλις θα έληγε η σχετική σύμβαση, δηλαδή στις αρχές Ιουλίου 2025. Σήμερα το οικόπεδο είναι μια… μισθωμένη αλάνα, ελαφρώς ξέφραγη, που χρησιμοποιείται ως «πάρκινγκ». Ο ΕΦΚΑ, και πολύ σωστά, έκρινε ότι είναι κατά πολύ πιο συμφέρουσα η οικοδόμηση του οικοπέδου, στις επιτρεπόμενες χρήσεις, με ελάχιστη επένδυση ύψους 4 εκατ. ευρώ. Όλα ξεκάθαρα, δηλαδή, τακτοποιημένα και γνωστοποιημένα εκ των προτέρων, προς κάθε ενδιαφερόμενο. Αλλά εδώ μπαίνει η λογική… της «αλάνας». Η εταιρεία που τη μίσθωνε, ζήτησε παράταση της μίσθωσης του οικοπέδου ως πάρκινγκ και μόλις ο ΕΦΚΑ την απέρριψε, όπως είχε κάθε δικαίωμα, άρχισε τις προσφυγές, φτάνοντας μέχρι και στο ΣτΕ! Και βεβαίως το Δικαστήριο θα αποφανθεί κάποια στιγμή, αλλά τις αναπόφευκτες καθυστερήσεις και την όλη αναστάτωση, ποιος την «πληρώνει»;Ο Χουσεΐν Σατζουάνι, η ΔΕΗ και η Μύκονος-Ήταν αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου όταν ο εξ Εμιράτων ερχόμενος Χουσεΐν Σατζουάνι, αφεντικό του κολοσσού DAMAC με προσωπική περιουσία κοντά στα $9 δισ. σύμφωνα με το Forbes, έδινε τα χέρια με τον Γιώργο Στάση της ΔΕΗ. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση για την Data in Scale, μια κοινοπραξία ανάμεσα στην EDNEX Data Centers της DAMAC και στον Όμιλο ΔΕΗ για την ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου κέντρου δεδομένων στα Σπάτα, η πρώτη φάση του οποίου περιλαμβάνει επένδυση 150.000.000 ευρώ για υποδομή ισχύος 12,5MW. Έξι μήνες μετά ο Χουσεΐν Σατζουάνι ήρθε ξανά στην Ελλάδα, όχι για να δει την πρόοδο του project αλλά για κάνει διακοπές στα ελληνικά νησιά και τη Δευτέρα το μεσημέρι γευμάτισε σε γνωστό beach club της Μυκόνου, στην Αγία Άννα. Η κράτηση δεν είχε γίνει στο όνομά του για λόγους ασφαλείας, συνοδευόταν από την προσωπική του ασφάλεια και γι' αυτό άλλωστε πολλοί άργησαν να μάθουν ποιος ήταν ο άγνωστος Άραβας, που αφίχθη στο νησί των ανέμων.Ο Γ. Χρυσικός στη θέση της Ν. Στράφτη-Την περασμένη Παρασκευή υπέβαλε παραίτηση η CEO της Grivalia Hospitality Ναταλία Στράφτη και χθες την αντικατέστησε ο Γιώργος Χρυσικός αναλαμβάνοντας o ίδιος καθήκοντα CEO. Σύμφωνα λοιπόν με το ΓΕΜΗ μετά την από 20.06.2025 επιστολή δήλωσης παραίτησής του μέλους του ΔΣ και Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας, το νέο επταμελές ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα την ανασυγκρότησή του σε σώμα για την εναπομένουσα διάρκεια της θητείας του, ήτοι μέχρι την 01.01.2030, ως εξής: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Χρυσικός, Αντιπρόεδρος Jamie Lowry και μέλη οι Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Σπυρίδων Αθανίτης, lgnace Charles Rotman, Wolfgang Matthias Neumann, και Αναστάσιος Ιωαννίδης. Σιδεροκέφαλος.Η Grivalia αναζητά 90 εκατ. για νέο real estate fund-Από τη νέα του θέση ως CEO ο Γ. Χρυσικός θα έχει πολύ δουλειά καθώς εκτός των άλλων πρέπει να τρέξει και το νέο real estate fund που φιλοδοξεί να συγκροτήσει η Grivalia Development και το οποίο επιδιώκει να σηκώσει από την αγορά 100 εκατ. ευρώ. Η ελάχιστη συμμετοχή είναι 1 εκατ. ευρώ, υπόσχεται IRR 15%, ενώ το fund έχει αναλάβει να διαχειριστεί ο ίδιος ο Χρυσικός που εμφανίζεται ως ο top leadership. Mάλιστα για να ελκύσει επενδυτές προβάλλει το επενδυτικό track record της Grivalia με αναβαθμίσεις κτιρίων που προσέθεσαν αξία στις ιδιοκτησίες, όπως τα κεντρικά γραφεία της Eurobank στην Σταδίου, το Green Plaza στην Αγ. Κων/νου στο Μαρούσι που στεγάζονται τα γραφεία της Grivalia, το One & Only στη Γλυφάδα, το Olympos Naousa στη Θεσσαλονίκη και άλλα επιτυχημένα projects της Grivalia που έχουν κάνει την αγορά real estate να παραμιλάει. Από τα 100 εκατ. που ζητά το fund του Γ. Χρυσικού, η Eurobank (αμάρτησα για τον πατέρα μου) βάζει 5 εκατ., ενώ άλλα 5 εκατ. βάζουν οι Grivalia Management και Development. Προφανώς λόγω του υψηλού επιπέδου management -αφού θα ασχολείται ο ίδιος ο Χρυσικός- οι προμήθειες είναι λίγο αλμυρές. Για το asset management σε ετήσια βάση είναι 0,5% για τις μη εκταμιευθείσες πιστωτικές γραμμές και 2% επί του Gross Asset Value. Εχει και success fee που είναι 20% επί των κεφαλαιακών κερδών και 6% επί των πωλήσεων με την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής.Τον Ιούλιο τα…σπουδαία για τον Όμιλο Κυπριώτη-Τον Ιούλιο τα… σπουδαία για την «επόμενη σελίδα» του ξενοδοχειακού ομίλου Κυπριώτη, για τον οποίο, όπως πρώτη αποκάλυψε η στήλη στις 18 Ιουνίου, υπογράφηκε η συμφωνία και ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τη μεταβίβασή του στην «Κως Συμμετοχών» που ανήκει στη ΗIG. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, χθες 24 Ιουνίου καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στη μερίδα της «Ξενοδοχειακές Τουριστικές Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις Γ. Κυπριώτης και Υιοί Α.Ε.» η από 18-6-2025 και με αρ. καταθ. 664/ΠΕ4 αίτηση -κλήση της doValue Greece «για επαναφορά προς συζήτηση της από 9-12-2022 και με αρ. καταθ. Δικογράφου 1022/ΠΕ4/13.12.2022 αίτησης Εξυγίανσης -Πτώχευσης-Αίτηση Ανάκλησης της υπ’ αριθ. 6/2024 μη οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω (Εκούσια Δικαιοδοσία) κατ’ αρ. 309ΚΠολΔ με την οποία ζητείται να ανακληθεί η υπ’ αριθ. 6/2024 μη οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω (Εκούσια Δικαιοδοσία) με σκοπό την επ’ ακροατηρίου παραίτηση από την από 09.12.2022 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου 1022/ΠΕ4/13.12.2022 αίτηση περί επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης-αίτηση πτώχευσης κατά της εταιρείας». Ταυτόχρονα καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. η από 18-6-2025 και με αρ. καταθ. 665/ΠΕ5 αίτηση άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης - μεταβίβασης της επιχείρησης. Οι δύο αιτήσεις έχουν προγραμματιστεί να συζητηθούν την Τρίτη 22 Ιουλίου 2025 και ώρα 09:00 π.μ. στο ακροατήριο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω, με αριθμούς πινακίου 1 και 2 αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελούν τη συνήθη νομική διαδικασία που έπεται της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο μερών. Το deal προβλέπει την πλήρη εκχώρηση των ξενοδοχείων στην «Κως Συμμετοχών»/ΗΙG, ενώ επιλύει τα θέματα που είχαν ανακύψει με την Hotel Brain, μετά τη συμφωνία που είχε κάνει με την Κυπριώτης για τη μίσθωση των ξενοδοχείων. Υπενθυμίζεται ότι η HIG το 2022 εξαγόρασε μέσω της Tempus Holding τα δάνεια του ομίλου Κυπριώτη, ύψους περίπου 140 εκατ. ευρώ, από τις τράπεζες Eurobank, Πειραιώς και Attica Βank. Ο όμιλος, που είναι ο μεγαλύτερος στον κλάδο του τουρισμού στην Κω, διαθέτει πέντε μονάδες στο νησί και συγκεκριμένα τα 5αστέρων Kipriotis Panorama Hotels & Suites, Kipriotis Maris Suites και τα 4αστέρων Kipriotis Aqualand Hotel, Kipriotis Hippocrates Hotel και Kipriotis Village Resort. Η συνολική δυναμικότητά τους ανέρχεται σε 1.522 δωμάτια και 4.500 κλίνες, ενώ τα ξενοδοχεία του ομίλου διαθέτουν δύο συνεδριακά κέντρα με δυνατότητα φιλοξενίας 7.500 συνέδρων.Μια κρίσιμη μέρα για τους μετόχους της Δούρος-Ήταν 25 Απριλίου του 2023, όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής «Δούρος», λόγω αδυναμίας δημοσίευσης των λογιστικών καταστάσεων για τη χρήση 2022. Η εταιρεία αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές δυσκολίες, με αρνητικά ίδια κεφάλαια που το 2022 ξεπερνούσαν τις 600 χιλιάδες ευρώ και συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις περίπου 9,6 εκατ. ευρώ, ενώ η παραγωγική της δραστηριότητα είχε περιοριστεί σημαντικά. Σήμερα το πρωί στις 10, οι μέτοχοι της εταιρείας θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και να αποφασίσουν για το μέλλον της επένδυσης τους. Η διοίκηση θα παρουσιάσει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο με επενδυτή που είναι πρόθυμος να βάλει λεφτά στην εταιρεία μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Με απλά λόγια, η ΔΟΥΡΟΣ που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο από το 2020, αλλάζει ριζικά αντικείμενο και δραστηριότητα. Οι σημερινοί μέτοχοι -εφόσον εγκρίνουν το σχέδιο της διοίκησης- θα έχουν μικρότερο μερίδιο αλλά σε μια μεγαλύτερη υγιέστερη επιχείρηση με καλύτερες προοπτικές. Αν όλα αυτά υλοποιηθούν, η μετοχή της Δούρος θα επιστρέψει στο χρηματιστηριακό ταμπλό.Η ώρα της αλήθειας για την Frigoglass- Από την Τετάρτη 30 Απριλίου 2025, όταν πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Frigoglass και αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εισφορά σε είδος (χωρίς δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων) και συμμετοχή της Ισπανικής εταιρείας Provisiona Iberia, S.L. και της Πορτογαλικής Serlusa Refrigerantes, LDA, μέχρι σήμερα, η μετοχή της FRIGOGLASS (€0,48) έχει κερδίσει περισσότερο από 60% και η κεφαλαιοποίησή της πλησιάζει τα 47 εκατ. ευρώ. Αύριο, μπαίνουν σε διαπραγμάτευση οι 32 εκατομμύρια νέες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,04 και τιμή διάθεσης €0,32/μετοχή. Για το επόμενο βήμα της Frigoglass φροντίζει ένας παλιός στενός συνεργάτης του πατέρα Δαυίδ, ο Βασίλης Καραρίζος ιδρυτής της 3 AXES που συμμετέχει ως μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Frigoglass και έχει αναλάβει τα βαρύ φορτίο διαπραγμάτευσης με όλους τους πιστωτές της εταιρείας ώστε να βρεθεί μια λύση αναδιάρθρωσης των χρεών και απελευθέρωσης της εταιρείας από το καθεστώς της επιτήρησης.O επίμονος αγοραστής στον ΟΛΠ-Τώρα πια είναι σίγουρο ότι κάποιος έχει κάποιο σχέδιο και το υλοποιεί επίμονα και συστηματικά αγοράζοντας μετοχές του ΟΛΠ. Η χρηματιστηριακή αξία του ΟΛΠ ξεπέρασε το 1,1 δισ. ευρώ δηλαδή +74% σε σχέση μ’ ένα χρόνο πριν. Ακόμη και σήμερα η κεφαλαιοποίηση του ΟΛΠ αντιστοιχεί στα 2/3 της χρηματιστηριακής αξίας του Λιμανιού της Γένοβας το οποίο από πλευράς χωρητικότητας και διακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων κατατάσσεται πιο χαμηλά από το λιμάνι του Πειραιά. Σε κάθε περίπτωση η σταθερή άνοδος της τιμής αλλά και της αξίας συναλλαγών στην μετοχή του ΟΛΠ δεν μπορεί παρά να κρύβει ένα παιχνίδι στρατηγικής, που θα εκδηλωθεί ξαφνικά μόλις ολοκληρωθούν οι προετοιμασίες. Το 67% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ ανήκει στους Κινέζους της CosCo οι οποίοι κάθε άλλο παρά διατεθειμένοι είναι για να πουλήσουν. Το 7,14% ανήκει στο Υπερταμείο το οποίο όμως δεσμεύεται από τη διακρατική συμφωνία Ελλάδας – Κίνας του 2004 που οδήγησε στην ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού. Τέλος υπάρχει ένα ένα ισχυρό μειοψηφικό ποσοστό (25% τουλάχιστον) στην ελεύθερη διασπορά-ευρύ επενδυτικό κοινό. Εκεί όλα παίζονται αλλά με τι στόχο;Ενίοτε δικαιώνονται και οι τράπεζες.-Στην Πορτογαλία το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικούς φόρους που είχαν επιβληθεί σε τράπεζες καθώς παραβιάζουν την αρχή της ισότητα. Οι πρόσθετοι φόροι στο τραπεζικό σύστημα επιβλήθηκαν το 2020 στο πλαίσιο της πανδημίας του Covid για να χρηματοδοτήσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και υπολογίζονται σε 41 εκατομμύρια το 2025, έναντι 29 εκατομμυρίων το 2020. Τώρα η Πορτογαλική κυβέρνηση θα πρέπει να προγραμματίσει την επιστροφή των φόρων αυτών στις τράπεζες.Δυνατή χρηματιστηριακή αγορά Alpha κατηγορίας-Η τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης της «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.» γιορτάστηκε μ’ ένα πάρτι +4,69% στα €2,99 με την κεφαλαιοποίηση πάνω από τα 7 δισ. ευρώ δηλαδή 93,76% μεγαλύτερη από ένα χρόνο πριν. Την ερχόμενη Δευτέρα, επιστρέφει στο ταμπλό η Alpha Bank με ό,τι καινούργιο έχουν φέρει οι επαφές του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου UniCredit Andrea Orcel με το οικονομικό επιτελείο και τον πρωθυπουργό. Η χθεσινή συνεδρίαση είχε πολύ short covering αφού όλοι όσοι είχαν προεξοφλήσει τον πολεμικό όλεθρο έσπευσαν χθες να κλείσουν τις ανοικτές θέσεις -κυρίως στον τραπεζικό κλάδο- κάτι που αποδεικνύει και η εντυπωσιακή αξία συναλλαγών σε πακέτα που ξεπέρασε τα 74,7 εκατ. ευρώ. Ο Γενικός Δείκτης σταθερά πάνω από το +2% καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, τελικά έκλεισε στις 1.867,57 μονάδες (+2,68%) με συνολική αξία συναλλαγών στα 332,027 εκατ. ευρώ. Η αγορά χθες είχε πάρτι στο οποίο δεν συμμετείχε πάλι η Coca Cola (-0,09%) στα €45,12, η HelleniQ Energy (-1,13%) στα €7,89 και το Αεροδρόμιο της Αθήνας (-1,13%) στα €9,61. To Χρηματιστήριο της Αθήνας φιγουράρει πάλι στις πρώτες θέσεις από πλευρά απόδοσης στην Ευρώπη με κέρδη +27% από την αρχή του χρόνου.Πηγή: newmoney.gr