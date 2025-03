Μυτιληναίος: Σωστή επιλογή η ένταξη της Metlen στο LSE – EBITDA άνω των €2 δισ. μέχρι το 2028

«Move to the LSE is the right fit!» (μτφρ. Η ένταξη στο LSE είναι η σωστή επιλογή), δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METLEN Energy & Metals Ευάγγελος Μυτιληναίος , σε ερώτηση για την πρόθεση της εταιρείας να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.Σε συνέχεια του Fireside Chat με τον Jason Fairclough της Bank of America (BofA) – Global Metals, Mining & Steel Research, ο κ. Μυτιληναίος τόνισε πως αναμένει ότι μέχρι το 2028 το EBITDA θα ανέρχεται σε επίπεδα άνω των 2 δισ. ευρώ.Επισημαίνεται ότι το έντονα συνεργατικό μοντέλο της METLEN, σε συνδυασμό με την επιχειρηματική της προσέγγιση για τη δημιουργία αξίας, αμφισβητούν τη σημερινή συμβατική σοφία τόσο των εταιρειών ενέργειας όσο και αυτές των μετάλλων.Η εισαγωγή της εταιρείας στο Λονδίνο, θα αποτελέσει βασικό καταλύτη, αυξάνοντας σημαντικά το ενδιαφέρoν της αγοράς το επόμενο διάστημα.Το πρόσφατο deal με τη Rio Tinto και η συνεπαγόμενη αύξηση στην παραγωγή της αλουμίνας μαζί με την παραγωγή γαλλίου, σε συνδυασμό με της επερχόμενες επενδύσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν στο CMD – Capital Markets Day (28 Απριλίου), αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την κερδοφορία της εταιρείας, ιδιαίτερα από το 2028 και μετά.Η BofA διατηρεί την τιμή-στόχο για τη Metlen στα 45 ευρώ και τη σύσταση «buy» (αγορά).Πηγή: newmoney.gr